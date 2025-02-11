06:22, 11 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главной темой конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля будет окончание войны в Украине. Также во время встречи будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, влияние "Хезболлы", Сирии и Ирана.

На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко об этом сказал. Трамп заявил, что войну в Украине нужно закончить,

– сказал Рубио.