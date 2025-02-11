06:22, 11 лютого

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головною темою безпекової конференції в Мюнхені 14-16 лютого буде закінчення війни в Україні. Також під час зустрічі обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, вплив "Хезболли", Сирії та Ірану.

На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко про це сказав. Трамп заявив, що війну в Україні потрібно закінчити,

– сказав Рубіо.