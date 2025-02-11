Про наслідки ворожих атак, ситцацію на полі бою, нові заяви політиків та інші новини за 11 лютого розповість 24 Канал.
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Зранку росіяни запустили по Україні ракети
о 05:15 російська армія здійснила пуск крилатих ракет з Волгоградської області. У повітрі також фіксувалися декілька бортів Су-57.
Нічна атака України
Вночі Росія запустила по території України "Калібри". Пізніше вороги розпочали атаку "Шахедами". В низці областей лунала повітряна тривога.
Конгресмен Джо Вілсон анонсував законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень відправляти зброю Україні через ленд-ліз. Наразі невідомо, що саме передбачатиме ініціатива і чи підтримають її в Конгресі.
Міжнародна співпраця щодо України
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів зустрічі з міністрами закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Чехії, щоб обговорити досягнення миру в Україні. Також він говорив про спільну роботу в інтересах України з послами Італії та Британії.
Росію атакували безпілотники
У ніч проти 11 лютого в російському Енгельсі та Саратові пролунали вибухи. Росіяни писали про роботу ППО по невідомих дронах, які, ймовірно, атакували аеродром та НПЗ, що збезпечує паливом російську армію.
Триває підготовка до Мюнхенської конференції
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головною темою безпекової конференції в Мюнхені 14-16 лютого буде закінчення війни в Україні. Також під час зустрічі обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, вплив "Хезболли", Сирії та Ірану.
На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко про це сказав. Трамп заявив, що війну в Україні потрібно закінчити,
– сказав Рубіо.