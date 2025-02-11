Про наслідки ворожих атак, ситцацію на полі бою, нові заяви політиків та інші новини за 11 лютого розповість 24 Канал.

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06:41, 11 лютого

Зранку росіяни запустили по Україні ракети

о 05:15 російська армія здійснила пуск крилатих ракет з Волгоградської області. У повітрі також фіксувалися декілька бортів Су-57.

06:29, 11 лютого

Нічна атака України

Вночі Росія запустила по території України "Калібри". Пізніше вороги розпочали атаку "Шахедами". В низці областей лунала повітряна тривога.

06:28, 11 лютого

Конгресмен Джо Вілсон анонсував законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень відправляти зброю Україні через ленд-ліз. Наразі невідомо, що саме передбачатиме ініціатива і чи підтримають її в Конгресі.

06:26, 11 лютого

Міжнародна співпраця щодо України

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів зустрічі з міністрами закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Чехії, щоб обговорити досягнення миру в Україні. Також він говорив про спільну роботу в інтересах України з послами Італії та Британії.

06:24, 11 лютого

Росію атакували безпілотники

У ніч проти 11 лютого в російському Енгельсі та Саратові пролунали вибухи. Росіяни писали про роботу ППО по невідомих дронах, які, ймовірно, атакували аеродром та НПЗ, що збезпечує паливом російську армію.

06:22, 11 лютого

Триває підготовка до Мюнхенської конференції

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головною темою безпекової конференції в Мюнхені 14-16 лютого буде закінчення війни в Україні. Також під час зустрічі обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, вплив "Хезболли", Сирії та Ірану.

На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу. Але головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко про це сказав. Трамп заявив, що війну в Україні потрібно закінчити,
– сказав Рубіо.