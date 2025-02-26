О ситуации на разных направлениях фронта, в городах и селах Украины и на международной арене 26 февраля 24 Канал рассказывает в этом материале.
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В российском Туапсе раздавались взрывы
В ночь на 26 февраля в Краснодарском крае России прозвучало много взрывов из-за атаки дронов. Громко было в районе морского порта города Туапсе. Жители слышали по меньшей мере 40 взрывов. Губернатор заявил о "падении обломков".
В Кремле сообщили, что этой ночью в разных регионах России якобы было сбито 128 украинских БпЛА.
Дональд Трамп заявил, что соглашение о редкоземельных ископаемых предоставляет Украине право и возможность продолжать войну и предусматривает 350 миллиардов долларов, оборудование и военную технику. Президент США также добавил, что американские военные ресурсы критичны для украинцев.
Зеленский на этой неделе может посетить Вашингтон
Дональд Трамп заявил, что не против визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Там лидеры государств могут подписать соглашение о редкоземельных ископаемых. С украинской стороны информации об официальном визите Зеленского не предоставляли.
Россия атаковала Харьков
В Харькове оккупанты четыре раза ударили по проездной части, многоэтажке и кафе в Киевском района, в результате чего пострадали два человека. Повреждено остекление домов. Один из дронов попал в 9-этажный дом.
Чрезвычайники, полицейские, медики и волонтеры спасли 5 жителей.
Раздавались взрывы в Полтаве и Кропивницком
В Полтаве и в Кропивницком ночью сбивали вражеские "Шахеды". Пока нет деталей относительно взрывов относительно возможных последствий атаки на города.
В Украину будут возвращаться беженцы
Министерство единства Украины прогнозирует, что после стабилизации безопасности в Украину вернется 30% украинских беженцев. Чтобы можно было восстановить и удвоить ВВП за 10 лет, нужно привлечь от 3,1 до 4,2 миллиона репатриантов и иммигрантов.
В Киевской области работала ППО
Россия ударила по Киевской области беспилотниками. Также за ночь взрывы раздавались также в Сумах, Харькове, Полтаве, Кропивницком и Черкассах.
В Киевской области беспилотник попал в двухэтажный частный дом, там загорелся пожар. Пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали с убойной раной головы.