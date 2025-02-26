О ситуации на разных направлениях фронта, в городах и селах Украины и на международной арене 26 февраля 24 Канал рассказывает в этом материале.

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Главные новости 1099 суток войны

06:38, 26 февраля В российском Туапсе раздавались взрывы В ночь на 26 февраля в Краснодарском крае России прозвучало много взрывов из-за атаки дронов. Громко было в районе морского порта города Туапсе. Жители слышали по меньшей мере 40 взрывов. Губернатор заявил о "падении обломков". В Кремле сообщили, что этой ночью в разных регионах России якобы было сбито 128 украинских БпЛА.

06:37, 26 февраля Дональд Трамп заявил, что соглашение о редкоземельных ископаемых предоставляет Украине право и возможность продолжать войну и предусматривает 350 миллиардов долларов, оборудование и военную технику. Президент США также добавил, что американские военные ресурсы критичны для украинцев.

06:35, 26 февраля Зеленский на этой неделе может посетить Вашингтон Дональд Трамп заявил, что не против визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Там лидеры государств могут подписать соглашение о редкоземельных ископаемых. С украинской стороны информации об официальном визите Зеленского не предоставляли.

06:33, 26 февраля Россия атаковала Харьков В Харькове оккупанты четыре раза ударили по проездной части, многоэтажке и кафе в Киевском района, в результате чего пострадали два человека. Повреждено остекление домов. Один из дронов попал в 9-этажный дом. Чрезвычайники, полицейские, медики и волонтеры спасли 5 жителей.

06:31, 26 февраля Раздавались взрывы в Полтаве и Кропивницком В Полтаве и в Кропивницком ночью сбивали вражеские "Шахеды". Пока нет деталей относительно взрывов относительно возможных последствий атаки на города.

06:29, 26 февраля В Украину будут возвращаться беженцы Министерство единства Украины прогнозирует, что после стабилизации безопасности в Украину вернется 30% украинских беженцев. Чтобы можно было восстановить и удвоить ВВП за 10 лет, нужно привлечь от 3,1 до 4,2 миллиона репатриантов и иммигрантов.