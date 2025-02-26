Про ситуацію на різних напрямках фронту, в містах і селах України та на міжнароджній арені 26 лютого 24 Канал розповідає в цьому матеріалі.

Дивіться також Для нас все просто і зрозуміло: як бійці ЗСУ на фронті реагують на заяви політиків

Головні новини 1099 доби війни

06:38, 26 лютого У російському Туапсе лунали вибухи У ніч проти 26 лютого в Краснодарському краї Росії пролунало багато вибухів через атаку дронів. Гучно було в районі морського порту міста Туапсе. Жителі чули щонайменше 40 вибухів. Губернатор заявив про "падіння уламків". У Кремлі повідомили, що цієї ночі в різних регіонах Росії начебто було збито 128 українських БпЛА.

06:37, 26 лютого Дональд Трамп заявив, що угода про рідкоземельні копалини надає Україні право і можливість продовжувати війну та передбачає 350 мільярдів доларів, обладнання і військову техніку. Президент США також додав, що американські воєнні ресурси критичні для українців.

06:35, 26 лютого Зеленський цього тижня може відвідати Вашингтон Дональд Трамп заявив, що не проти візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Там лвдери держав можуть підписати угоду про рідкоземельні копалини. З українського боку інформації про офіційний візит Зеленського не надавали.

06:33, 26 лютого Росія атакувала Харків У Харкові окупанти чотири рази вдарили по проїздній частині, багатоповерхівці та кафе в Київському району, внаслідок чого постраждали дві людини. Пошкоджено скління будинків. Один з дронів влучив у 9-поверховий будинок. Надзвичайники, поліцейські, медики та волонтери врятували 5 мешканців.

06:31, 26 лютого Лунали вибухи в Полтаві та Кропивницькому У Полтаві та в Кропивницькому вночі збивали ворожі "Шахеди". Наразі немає деталей щодо вибухів щодо можливих наслідків атаки на міста.

06:29, 26 лютого До України будуть повертатися біженці Міністерство єдності України прогнозує, що після стабілізації безпеки до України повернеться 30% українських біженців. Аби можна було відновити та подвоїти ВВП за 10 років, потрібно залучити від 3,1 до 4,2 мільйона репатріантів та іммігрантів.