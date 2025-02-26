Про ситуацію на різних напрямках фронту, в містах і селах України та на міжнароджній арені 26 лютого 24 Канал розповідає в цьому матеріалі.
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У російському Туапсе лунали вибухи
У ніч проти 26 лютого в Краснодарському краї Росії пролунало багато вибухів через атаку дронів. Гучно було в районі морського порту міста Туапсе. Жителі чули щонайменше 40 вибухів. Губернатор заявив про "падіння уламків".
У Кремлі повідомили, що цієї ночі в різних регіонах Росії начебто було збито 128 українських БпЛА.
Дональд Трамп заявив, що угода про рідкоземельні копалини надає Україні право і можливість продовжувати війну та передбачає 350 мільярдів доларів, обладнання і військову техніку. Президент США також додав, що американські воєнні ресурси критичні для українців.
Зеленський цього тижня може відвідати Вашингтон
Дональд Трамп заявив, що не проти візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Там лвдери держав можуть підписати угоду про рідкоземельні копалини. З українського боку інформації про офіційний візит Зеленського не надавали.
Росія атакувала Харків
У Харкові окупанти чотири рази вдарили по проїздній частині, багатоповерхівці та кафе в Київському району, внаслідок чого постраждали дві людини. Пошкоджено скління будинків. Один з дронів влучив у 9-поверховий будинок.
Надзвичайники, поліцейські, медики та волонтери врятували 5 мешканців.
Лунали вибухи в Полтаві та Кропивницькому
У Полтаві та в Кропивницькому вночі збивали ворожі "Шахеди". Наразі немає деталей щодо вибухів щодо можливих наслідків атаки на міста.
До України будуть повертатися біженці
Міністерство єдності України прогнозує, що після стабілізації безпеки до України повернеться 30% українських біженців. Аби можна було відновити та подвоїти ВВП за 10 років, потрібно залучити від 3,1 до 4,2 мільйона репатріантів та іммігрантів.
У Київській області працювала ППО
Росія вдарила по Київській області безпілотниками. Також за ніч вибухи лунали також в Сумах, Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах.
На Київщині безпілотник влучив у двоповерховий приватний будинок, там зайнялася пожежа. Постраждала 19-річна дівчина, яку госпіталізували з забійною раною голови.