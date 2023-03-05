Что произошло в этот день на фронте и международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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06:12 Сергей Череватый подчеркнул, что ситуация вблизи Бахмута в Донецкой области остается крайне тяжелой, ведь враг не оставляет попыток захватить город. Бои в Бахмуте ведутся больше на подступах, город контролируют украинские силы: ВСУ, Пограничная служба и Национальная гвардия.

03:34 Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что Россия бросила все свои усилия, чтобы продвигаться вперед и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако захватчики год бьются в эту стену, и они, может, еще полтора месяца в нее побьются, а дальше мы уже начнем двигаться в обратную сторону. По словам Свитана, за этот месяц – полтора, сколько у них еще осталось, они сожгут остатки своих войск, которые у них еще остались об этой линии.

02:59 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что путинские солдаты ежедневно используют от 30 до 40 ракет (всех типов, учитывая и С-300) для нанесения ударов по территории нашего государства. Вместе с тем нельзя ни в коем случае пренебрегать каждой воздушной тревогой, поскольку любая атака может стать массированной.

00:33 Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что Россия распространяла слухи, что в Киеве отдали приказ о выводе отдельных подразделений из Бахмута. Однако это не соответствует действительности. Украинские войска проводят контролируемые плановые дежурства на позициях. Массового отвода украинских войск тоже нет.