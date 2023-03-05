Що відбулось цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Вбито та поранено понад 200 тисяч військових: у НАТО назвали шокуючі втрати Росії

03:34 Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан повідомив, що Росія кинула усі свої зусилля, щоб просуватись вперед та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак загарбники рік б'ються в цю стіну, й вони може ще півтора місяця в неї поб'ються, а далі ми вже почнемо рухатись у зворотну сторону.

За словами Світана, за цей місяць – півтора, скільки у них ще залишилось, вони спалять залишки своїх військ, які у них ще залишились об цю лінію.