Що відбулось цього дня на фронті та міжнародній арені –читайте у матеріалі 24 Каналу. Читайте такожВбито та поранено понад 200 тисяч військових: у НАТО назвали шокуючі втрати Росії 06:12Сергій Череватий наголосив, що ситуація поблизу Бахмута на Донеччині залишається вкрай важкою, адже ворог не полишає спроб захопити місто.Бої в Бахмуті ведуться більше на підступах, місто контролюють українські сили: ЗСУ, Прикордонна служба та Національна гвардія. 03:34 Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан повідомив, щоРосія кинула усі свої зусилля, щоб просуватись вперед та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак загарбники рік б'ються в цю стіну, й вони може ще півтора місяця в неї поб'ються, а далі ми вже почнемо рухатись у зворотну сторону. За словами Світана, за цей місяць – півтора, скільки у них ще залишилось, вони спалять залишки своїх військ, які у них ще залишились об цю лінію. 02:59 Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, щопутінські солдати щодня використовують від 30 до 40 ракет (усіх типів, враховуючи й С-300) для завдання ударів по території нашої держави. Разом з тим не можна в жодному разі нехтувати кожною повітряною тривогою, оскільки будь-яка атака може стати масованою. 00:33 Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, щоРосія поширювала чутки, що в Києві віддали наказ стосовно виведення окремих підрозділів з Бахмута. Однак це не відповідає дійсності. Українські війська проводять контрольовані планові чергування на позиціях.Масового відведення українських військ теж немає.