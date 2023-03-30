Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в материале 24 Канала. Смотрите также Эволюция деградации: как Россия пересаживается на подержанную технику и почему мобилизованные будут гореть в Т-34 06:20 За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 05:28 Как заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты в Мариуполе готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они выставляют "зубы дракона" за городом в сторону Бердянска. Но пока россияне быстро не опрокидывают свои войска. 04:37 Россияне, не имея успехов на фронте, пытаются посеять раздор между украинцами. Российская пропаганда делает попытки присвоить себе воображаемые победы. 02:07 В начале марта 2023 г. российская пропаганда заявила, что в Брянской области действовала "украинская ДРГ". Она вроде бы открывала огонь и даже ранила героя пропагандистских басен – мальчика Федора. Впоследствии стало известно, что на территорию Брянской области 2 марта вошел Российский добровольческий корпус (РДК). Спустя почти месяц в сети опубликовали новые кадры, что же происходило на самом деле. 00:22 Российские военные продолжают использовать территорию Беларуси в своих преступных целях. В частности, они пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ. В нем два русских окупантов обсуждают планы своих подразделений. 00:09 В Ростове 16 марта загорелось здание пограничной службы ФСБ. Погибли, вероятно, 4 человека. СМИ предполагают, что это результат "блестящей" деятельности самих физлиц.