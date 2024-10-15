Какие главные события происходят в течение дня, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 15 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Россия вывела ракетоносители в Черное море
В Военно-Морских Силах ВСУ рассказали, что, по состоянию на 15 октября, в Черном море находится 3 российских корабля. Два из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которыми враг может атаковать Украину.
Залп этих двух ракетоносителей составляет до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Зато в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 также являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), ведь выключает системы автоматической идентификации.
Какие потери врага на фронте
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 671 400 (+1210) человек,
- танков – 8 988 (+13);
- боевых бронированных машин – 17 939 (+44);
- артиллерийских систем – 19 430 (+9);
- РСЗО – 1 231 (+0);
- средств ПВО – 978 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 019 (+10);
- крылатых ракет – 2 620 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 654 (+32);
- специальной техники – 3 441 (+4).
Потери врага на 15 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В ОВА рассказали о последствиях попаданий по Николаеву
В Николаевской ОВА рассказали, что, предварительно, враг атаковал город, ракетами типа С-300. Перед ударом Воздушные силы известили об угрозе использования баллистического вооружения для Юга.
Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации,
– говорится в сообщении.
К сожалению, в результате обстрела погибла женщина. Кроме этого, ранения получили 16 человек, из них 3 оказана амбулаторная помощь.
В Николаеве после атаки есть жертва и пострадавшие
По словам Виталия Кима, пока известно об 11 пострадавших. В частности, есть тяжелые.
К сожалению, есть одна погибшая,
– добавил председатель Николаевской ОВА.
Больше информации он не обнародовал.
В Николаеве слышали серию взрывов
В 2:31 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Николаеве был слышен звук взрыва, а через 2 минуты снова слышали взрывы.
Скоростная цель на Николаев,
– написали в ПС в 2:34.
Буквально через минуту там сообщили о движении еще одной скоростной цели на город.
В 2:38 в Николаеве снова раздавались взрывы. Мониторинговый канал пишет, что предварительно были применены баллистические ракеты "Искандер-М".
На Полтавщине слышали взрывы
Мониторинговые ресурсы сообщили о взрывах в Полтавской области. Там работает ПВО по вражеским "Шахедам".
В СНБО опровергли информацию о подготовке 100 тысяч солдат КНДР для войны в Украине
Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и привлечения их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока – выдумки,
– сказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Что происходит вблизи Часового Яра
Аналитики DeepState рассказали, что вблизи Часового Яра россияне пытаются прорываться как в самом городе, так и обходить его.
Для бойцов 24-й бригады подобная работа является рутинной – постоянная отработка по пехоте противника, которая переходит канал и просто пытается хоть как-то закрепиться в домах для накопления и дальнейшего продвижения,
– рассказали в DeepState.
Сложнее ситуация со стороны Калиновки – там противник пытается просачиваться в Часов-Ярское лесничество. Силы обороны Украины беспрестанно уничтожают вражескую пехоту, которую отправляют на штурмы.
Аналитики отмечают, что дополнительно осложнить обстановку может подтягивание резервов российских войск. Враг имеет ресурсы, но ранее привлечению дополнительных сил предшествовал определенный успех противника. Сейчас у них, к сожалению, "появился тактический успех севернее".