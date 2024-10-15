Які головні події відбуваються впродовж дня, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 15 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Росія зосередилась на східних напрямках фронту та тисне на Курщині: огляд фронту від ISW
Росія вивела ракетоносії в Чорне море
У Військово-Морських Силах ЗСУ розповіли, що, станом на 15 жовтня, у Чорному морі перебуває 3 російських кораблі. Два з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", якими ворог може атакувати Україну.
Залп цих двох ракетоносіїв становить до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Натомість у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 також є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
️У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації.
Які втрати ворога на фронті
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 671 400 (+1210) осіб,
- танків – 8 988 (+13);
- бойових броньованих машин – 17 939 (+44);
- артилерійських систем – 19 430 (+9);
- РСЗВ – 1 231 (+0);
- засобів ППО – 978 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 019 (+10);
- крилатих ракет – 2 620 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 654 (+32);
- спеціальної техніки – 3 441 (+4).
Втрати ворога на 15 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
В ОВА розповіли про наслідки влучань по Миколаєву
В Миколаївській ОВА розповіли, що, попередньо, ворог атакував місто, ракетами типу С-300. Перед ударом Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння для Півдня.
Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації,
– мовиться в повідомленні.
На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка. Крім цього, поранень зазнали 16 людей, з них 3 надано амбулаторну допомогу.
У Миколаєві після атаки є жертва і постраждалі
За словами Віталія Кіма, наразі відомо про 11 постраждалих. Зокрема, є важкі.
На жаль, є одна загибла,
– додав голова Миколаївської ОВА.
Більше інформації він не оприлюднив.
У Миколаєві чули серію вибухів
О 2:31 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Миколаєві було чутно звук вибуху, а через 2 хвилини знову чули вибухи.
Швидкісна ціль на Миколаїв,
– написали в ПС о 2:34.
Буквально через хвилину там повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі на місто.
О 2:38 у Миколаєві знову лунали вибухи. Моніторинговий канал пише, що попередньо було застосовано балістичні ракети "Іскандер-М".
На Полтавщині чули вибухи
Моніторингові ресурси повідомили про вибухи на Полтавщині. Там працює ППО по ворожих "Шахедах".
У РНБО спростували інформацію про підготовку 100 тисяч солдатів КНДР для війни в Україні
Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і залучення їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки,
– сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Що відбувається поблизу Часового Яру
Аналітики DeepState розповіли, що поблизу Часового Яру росіяни намагаються прориватися як у самому місті, так і обходити його.
Для бійців 24-ї бригади подібна робота є рутинною — постійне відпрацювання по піхоті противника, яка переходить канал і просто намагається хоч якось закріпитися в будинках для накопичення та подальшого просування,
– розповіли в DeepState.
Складнішою є ситуація з боку Калинівки – там противник намагається просочуватися в Часів-Ярське лісництво. Сили оборони України безперестанку знищують ворожу піхоту, яку відправляють на штурми.
Аналітики зазначають, що додатково ускладнити обстановку може підтягування резервів російських військ. Ворог має ресурси, але раніше залученню додаткових сил передував певний успіх противника. Зараз у них, на жаль, "з'явився тактичний успіх північніше".