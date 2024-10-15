Росія не полишає спроб захопити нові українські території та повернути вже втрачені раніше позиції. В Інституті вивчення війни проаналізували ситуацію, яка склалась на лінії зіткнення.

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Росія зосередила зусилля на сході України

У Харківській області російські війська просунулися в межах Вовчанська. Російські мілблогери стверджують, що ворожі війська просунулися вздовж вулиці Короленка на півночі Вовчанська. Водночас ISW не відзначає візуальних доказів таких змін.

На Луганщині росіяни незначно просунулися на північний захід від Кремінної. Вони продовжують наступальні операції уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Російський мілблогер стверджував, що деякі підрозділи просунувся на схід від Новосадового, проте візуального підтвердження цьому немає.



Що відбувається на Луганщині / Карта від ISW

Голова Сєвєродонецької міськадміністрації Роман Власенко заявив, що ворог зосереджує свої удари на північний захід від Кремінної у напрямках Журавка Балка та Макіївка, Білогорівки та Серебрянського лісу.

Крім цього, російські війська атакували біля Синьківки, на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська біля Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової, Колісниківки, на захід від Сватового біля Копанок і Вишневого, на південний захід від Сватового – Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки, Невського, Терни, Ямполівки і на захід від Кремінної в районі Торського та Зарічного

На Донеччині російські війська намагались наступати на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Також ворог вів наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 14 жовтня російський мілблогер заявив про просування вздовж траси Т0504 Бахмут – Костянтинівка на схід від Часового Яру і в полях на південний захід від Григорівки, однак цьому теж не знайшли підтверджень.

Україна відновила частину позицій в Торецьку

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в центрі Торецька. Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися в південній Щербинівці (на захід від Торецька), але підтверджень цій заяві немає. Водночас російські війська вели наступальні операції поблизу Торецька і Щербинівки.



Що відбувається на Торецькому напрямку / Карта від ISW

14 жовтня російські війська вели наступальні дії під Покровськом, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська наступали в районі населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Мирноград і в районі Сухого Яру, Гірника, Лисівки, Селидового, Цукуриного, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новогродівки, Крутого Яру, Новодмитрівки, Курахівки, Новоселидівки, Желаного. Російські джерела стверджують, що російські війська просунулися під Мирноградом, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Російські війська нещодавно провели посилений взводний механізований штурм на Курахівському напрямку. Українські війська відбили його. Вдалося знищити сім броньованих машин і один танк. Російські міліблогери продовжували стверджувати, що російські війська захопили Острівське немає підтверджень, що росіяни контролюють населений пункт.

Російські сили нещодавно підтвердили просування на південний захід від міста Донецьк поблизу Вугледара. Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Водяного

Ворожі сили продовжували наступальні дії в районі Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки та Водяного, в бік Богоявленки та на захід від Вугледара біля Золотої Ниви.

Що відбувається на Півдні

Росіяни здійснили наземні наступи на заході Запорізької області в районі Роботиного, Малої Токмачки і Новоданилівки, але підтверджених досягнень немає.



Ситуація на Запоріжжі / Карта від ISW

Генштаб України повідомляв про штурм на Дніпровському напрямку. Ймовірно, там мали на увазі лівобережну Херсонську область та острови в дельті річки Дніпро.

Триває операція в Курській області

Російські війська нібито відбили територію в основному українському виступі в Курській області, а саме Толстий Луг. Один мілблогер заявляв також про відбиття Черкаської Конопельку, однак це не можуть підтвердити. Також заявляли, що російські війська відбили АЗС "Лотос" та територію на південний схід від Коревено біля Новоіванівки та на південний схід від Суджі біля Борків і Плехово, але жодного підтвердження немає.

Російський мілблогер стверджував, що повідомлення про те, що російські війська просунулися до околиць Суджі, однак ця заява не є правдивою. У ISW зібрали інформацію, що російські війська знаходяться приблизно в 7 кілометрах від околиць Суджі.



Ситуація в Курській області / Карта від ISW

Російські джерела стверджували, що їхні війська проводили наступальні операції поблизу Крем'яного, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки, Фанасіївки і Плехового. Натомість українські війська контратакували поблизу Ольгівки, Любимівки, Толстого Лугу, Нижнього Клину, Зеленого Шляху та Черкаської Конопельки.

Російські війська також нібито відвоювали територію в Глушковському районі. Російські міліблогери стверджували, що їхні війська захопили Новий Путь і витіснили українські війська зі значної частини південного виступу України, однак підтверджень цього немає. Російські джерела стверджували, що українські сили контратакували поблизу Нового Путу. [

Російський мілблогер стверджував, що в Курській області почалася осіння негода. Тому використання гусеничної техніки дає перевагу російським військам над українською колісною технікою.

Командувач спецназу Чечні Ахмат Апті Алаудінов заявив 14 жовтня, що російські війська відбили приблизно половину території, яку українські сили окупували в Курській області з початку операції там.