06:31, 2 декабря

Накануне Путин утвердил бюджет России с рекордными военными расходами на 41% годовых расходов, что может повлиять на способность Москвы поддерживать войну против Украины. Аналитики отмечают, что увеличение военных расходов необязательно означает рост военного потенциала.

Экономическое давление на Россию растет. Это может повлиять на эффективность социальных программ и способность поддерживать длительную войну.