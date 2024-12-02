О главных новостях 2 декабря, военных преступлениях оккупантов, последствиях российских атак, успехах Сил обороны – сообщает 24 Канал.
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Силы обороны ликвидировали еще 1790 оккупантов
Украинские защитники и защитницы ликвидировали 1790 оккупантов и уничтожили 249 единиц вражеской техники и вооружения.
Общие потери России в полномасштабной войне против Украины превышают 743 тысячи бойцов.
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
В результате атаки на Тернополь один человек погиб, еще 3 – ранены
В ГСЧС заявили, что ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом. Российская атака вызвала масштабный пожар.
Погиб один человек, 3 – получили ранения. Около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.
Последствия атаки на Тернополь / Фото ГСЧС
На фронте погибли двое защитников из Луцка
Во время выполнения боевых задач, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погибли воины Сергей Дудка и Сергей Веремчук.
На Киевщине – вражеские БПЛА: работает ПВО
Россияне атакуют Киевскую область ударными дронами. Работают Силы ПВО.
ISW рассмотрел, как на ход войны в Украине может повлиять увеличение военных расходов России
Накануне Путин утвердил бюджет России с рекордными военными расходами на 41% годовых расходов, что может повлиять на способность Москвы поддерживать войну против Украины. Аналитики отмечают, что увеличение военных расходов необязательно означает рост военного потенциала.
Экономическое давление на Россию растет. Это может повлиять на эффективность социальных программ и способность поддерживать длительную войну.
Атака "Шахедами" на Киев: обезврежено около 20 дронов
Ночью оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Вражеские БПЛА заходили волнами с разных направлений.
Силы обороны обезвредили около 20 дронов, которые потенциально угрожали столице. Разрушений и пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки нет.
ВСУ имели успехи в Курской области, враг – возле Покровска и Гуляйполя: обзор боев и карты ISW
Силы обороны продвинулись в Курской области, а российские захватчики – вблизи Покровска и Гуляйполя. Оккупанты осуществили наступательные операции на многих направлениях, впрочем, без значительных успехов или изменений линии фронта.
В Тернополе есть тяжелораненые в результате российской атаки
После попадания российского дрона в многоэтажку пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже, частично 3 и 4 этажи. Спасательные и специальные службы работают.
Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых,
– сообщил городской голова.
Добавил, готовится место для временного пребывания жителей, квартиры которых пострадали.
Дрон попал в многоэтажку в Тернополе: есть жертва и пострадавшие
В Тернополе вражеский дрон попал в жилой дом. Продолжается тушение пожара и эвакуация жителей. В результате российской атаки есть жертва и раненые.
В Тернополе в результате атаки "Шахедами" вспыхнула многоэтажка
Городской голова заявил, что враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме.
Планировал убивать украинцев: в Северной Македонии задержали мужчину
В Северной Македонии задержали мужчину, который планировал воевать на стороне России против Украины. Теперь ему грозит не менее 3 лет лишения свободы.
Оккупанты продвинулись в Курахово, – DeepState
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись возле Нового Комара, Берестового, Погребков и в Курахово.