06:31, 2 грудня

Напередодні Путін затвердив бюджет Росії з рекордними воєнними витратами на 41% річних витрат, що може вплинути на здатність Москви підтримувати війну проти України. Аналітики зазначають, що збільшення воєнних витрат не обов'язково означає зростання військового потенціалу.

Економічний тиск на Росію зростає. Це може вплинути на ефективність соціальних програм і здатність підтримувати тривалу війну.