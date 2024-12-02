Про головні новини 2 грудня, воєнні злочини окупантів, наслідки російських атак, успіхи Сил оборони – повідомляє 24 Канал.
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Сили оборони ліквідували ще 1790 окупантів
Українські захисники та захисниці ліквідували 1790 окупантів і знищили 249 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищують 743 тисячі бійців.
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Внаслідок атаки на Тернопіль одна людина загинула, ще 3 – поранені
У ДСНС заявили, що вночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок. Російська атака спричинила масштабну пожежу.
Загинула одна людина, 3 – зазнали поранення. Близько 100 жителів евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.
Наслідки атаки на Тернопіль / Фото ДСНС
На фронті загинули двоє захисників з Луцька
Під час виконання бойових завдань, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, загинули воїни Сергій Дудка та Сергій Веремчук.
На Київщині – ворожі БпЛА: працює ППО
Росіяни атакують Київську область ударними дронами. Працюють Сили ППО.
ISW розглянув, як на хід війни в Україні може вплинути збільшення воєнних витрат Росії
Напередодні Путін затвердив бюджет Росії з рекордними воєнними витратами на 41% річних витрат, що може вплинути на здатність Москви підтримувати війну проти України. Аналітики зазначають, що збільшення воєнних витрат не обов'язково означає зростання військового потенціалу.
Економічний тиск на Росію зростає. Це може вплинути на ефективність соціальних програм і здатність підтримувати тривалу війну.
Атака "Шахедами" на Київ: знешкоджено близько 20 дронів
Вночі окупанти атакували Київ ударними дронами. Ворожі БпЛА заходили хвилями з різних напрямків.
Сили оборони знешкодили близько 20 дронів, які потенційно загрожували столиці. Руйнувань і постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки немає.
ЗСУ мали успіхи в Курській області, ворог – біля Покровська й Гуляйполя: огляд боїв і карти ISW
Сили оборони просунулися в Курській області, а російські загарбники – поблизу Покровська та Гуляйполя. Окупанти здійснили наступальні операції на багатьох напрямках, втім, без значних успіхів чи змін лінії фронту.
У Тернополі є важкопоранені внаслідок російської атаки
Після влучання російського дрона в багатоповерхівку пожежа охопила квартири на верхньому 5 поверху, частково 3 і 4 поверхи. Рятувальні та спеціальні служби працюють.
Є загиблі та важкопоранені. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених,
– повідомив міський голова.
Додав, готується місце для тимчасового перебування жителів, квартири яких постраждали.
Дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі: є жертва й постраждалі
У Тернополі ворожий дрон влучив у житловий будинок. Триває гасіння пожежі й евакуація жителів. Внаслідок російської атаки є жертва та поранені.
У Тернополі внаслідок атаки "Шахедами" спалахнула багатоповерхівка
Міський голова заявив, що ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку.
Планував вбивати українців: у Північній Македонії затримали чоловіка
У Північній Македонії затримали чоловіка, який планував воювати на боці Росії проти України. Тепер йому загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.
Окупанти просунулися в Кураховому, – DeepState
За даними аналітиків, російські загарбники просунулися біля Нового Комара, Берестового, Погребків і в Кураховому.