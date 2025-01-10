О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА. По ним открыли огонь силы ПВО, в частности в Киеве.
Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться –и встреча готовится
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина уже готовится. По меньшей мере, такие выводы можно сделать со слов избранного президента США.
Соответствующее заявление Трампа цитирует Reuters. Политик сказал 9 января, что его встреча с президентом России готовится, но не назвал никаких сроков.
Взрывы услышали в Черкассах
Вблизи Черкасс слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного.
В Соломенском районе Киева есть попадание обломков дрона в многоэтажку
В Соломенском районе Киева зафиксировано попадание обломков вражеского БПЛА в многоэтажку.
Сообщений о пострадавших не поступало.
По словам Тимура Ткаченко, в домах повреждены окна, повреждения получили также 6 авто. На месте уже работают соответствующие службы.
DeepState обновили карту боевых действий
По данным аналитиков, враг оккупировал Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово, Александрию, а также продвинулся в Двуречной, возле Западного, Курахово и Ясенового.
Зеленский анонсировал визит Стармера в Украину и разговор об иностранных миротворцах
Владимир Зеленский заявил, что инициатива по контингенту миротворцев в Украине может стать частью гарантий безопасности для Украины. Однако, по его словам, одним контингентом некоторых стран не обойдется – этого не будет достаточно.
Глава государства напомнил, что эту идею предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский также сообщил, что обсудит инициативу с премьер-министром Британии Киром Стармером.
Британцы смотрят положительно (на инициативу Макрона по миротворцам – 24 Канал). Но я буду в деталях говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече. Она состоится. У него будет визит в Украину. Будем говорить, у нас уже есть серьезные решения между нашими странами, но все немного позже,
– подытожил президент Украины.