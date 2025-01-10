00:12, 10 января

Владимир Зеленский заявил, что инициатива по контингенту миротворцев в Украине может стать частью гарантий безопасности для Украины. Однако, по его словам, одним контингентом некоторых стран не обойдется – этого не будет достаточно.

Глава государства напомнил, что эту идею предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский также сообщил, что обсудит инициативу с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Британцы смотрят положительно (на инициативу Макрона по миротворцам – 24 Канал). Но я буду в деталях говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече. Она состоится. У него будет визит в Украину. Будем говорить, у нас уже есть серьезные решения между нашими странами, но все немного позже,

– подытожил президент Украины.