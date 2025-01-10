Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.
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У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА. По них відкрили вогонь сили ППО, зокрема у Києві.
Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися – і зустріч готується
Зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна вже готується. Щонайменше, такі висновки можна зробити зі слів обраного президента США.
Відповідну заяву Трампа цитує Reuters. Політик сказав 9 січня, що його зустріч із президентом Росії готується, але не назвав жодних термінів.
Вибухи почули у Черкасах
Поблизу Черкас чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Солом'янському районі Києва є влучання уламків дрона у багатоповерхівку
У Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
За словами Тимура Ткаченка, у будинках пошкоджено вікна, ушкоджень зазнали також 6 авто. На місці вже працюють відповідні служби.
DeepState оновили мапу бойових дій
За даними аналітиків, ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію, а також просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.
Зеленський анонсував візит Стармера в Україну і розмову про іноземних миротворців
Володимир Зеленський заявив, що ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні може стати частиною гарантій безпеки для України. Однак, за його словами, одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього не буде достатньо.
Глава держави нагадав, що цю ідею запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Зеленський також повідомив, що обговорить ініціативу з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців – 24 Канал). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом,
– підсумував президент України.