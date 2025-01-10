Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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05:14, 10 січня

У повітряному просторі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА. По них відкрили вогонь сили ППО, зокрема у Києві.

04:49, 10 січня

Трамп заявив, що Путін хоче з ним зустрітися – і зустріч готується

Зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна вже готується. Щонайменше, такі висновки можна зробити зі слів обраного президента США.

Відповідну заяву Трампа цитує Reuters. Політик сказав 9 січня, що його зустріч із президентом Росії готується, але не назвав жодних термінів.

03:19, 10 січня

Вибухи почули у Черкасах

Поблизу Черкас чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

02:37, 10 січня

У Солом'янському районі Києва є влучання уламків дрона у багатоповерхівку

У Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

За словами Тимура Ткаченка, у будинках пошкоджено вікна, ушкоджень зазнали також 6 авто. На місці вже працюють відповідні служби.

01:37, 10 січня

DeepState оновили мапу бойових дій

За даними аналітиків, ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію, а також просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.

00:12, 10 січня

Зеленський анонсував візит Стармера в Україну і розмову про іноземних миротворців

Володимир Зеленський заявив, що ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні може стати частиною гарантій безпеки для України. Однак, за його словами, одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього не буде достатньо.

Глава держави нагадав, що цю ідею запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Зеленський також повідомив, що обговорить ініціативу з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців – 24 Канал). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом,
– підсумував президент України.