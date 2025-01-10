00:12, 10 січня

Володимир Зеленський заявив, що ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні може стати частиною гарантій безпеки для України. Однак, за його словами, одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього не буде достатньо.

Глава держави нагадав, що цю ідею запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Зеленський також повідомив, що обговорить ініціативу з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців – 24 Канал). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом,

– підсумував президент України.