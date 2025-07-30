О главных новостях 30 июля – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях агрессора – сообщает 24 Канал.
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Оккупанты продвинулись возле Разино, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке. По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области. Украинские защитники имели успехи на Торецком направлении. В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город "Шахедами". В Шевченковском районе горит автомобиль. Пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет. Предварительно, 3 пострадавших – две женщины и мужчина. В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках. На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Враг имел продвижение на Запорожье, Донетчине и возле админграницы Днепропетровщины, – DeepState
Оккупанты продвинулись на 5 направлениях, ВСУ –на одном: обзор ISW
В Харькове слышали взрывы: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Взрывы прогремели в Павлограде
В Николаеве прогремел взрыв
Оккупанты продвинулись возле Разино, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке.
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области.
Украинские защитники имели успехи на Торецком направлении.
В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город "Шахедами".
В Шевченковском районе горит автомобиль. Пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет.
Предварительно, 3 пострадавших – две женщины и мужчина.
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках.
На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.