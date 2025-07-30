О главных новостях 30 июля – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях агрессора – сообщает 24 Канал.

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02:58, 30 июля

Враг имел продвижение на Запорожье, Донетчине и возле админграницы Днепропетровщины, – DeepState

Оккупанты продвинулись возле Разино, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке.

02:31, 30 июля

Оккупанты продвинулись на 5 направлениях, ВСУ –на одном: обзор ISW

По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области.

Украинские защитники имели успехи на Торецком направлении.

01:56, 30 июля

В Харькове слышали взрывы: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город "Шахедами".

В Шевченковском районе горит автомобиль. Пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет.

Предварительно, 3 пострадавших – две женщины и мужчина.

00:38, 30 июля

Взрывы прогремели в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках.

00:26, 30 июля

В Николаеве прогремел взрыв

На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.