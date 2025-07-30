О главных новостях 30 июля – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях агрессора – сообщает 24 Канал.

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