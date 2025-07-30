Про головні новини 30 липня – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини агресора – повідомляє 24 Канал.
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Окупанти просунулися біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда й у Яблунівці. За даними аналітиків, російські загарбники просунулися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському напрямках, поблизу Часового Яру й на сході Запорізької області. Українські захисники мали успіхи на Торецькому напрямку. У Харкові прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто "Шахедами". У Шевченківському районі горить автомобіль. Постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків і супермаркет. Попередньо, 3 постраждалих, – дві жінки та чоловік. У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники. На Миколаївщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Ворог мав просування на Запоріжжі, Донеччині й біля адмінмежі Дніпропетровщини, – DeepState
Окупанти просунулися на 5 напрямках, ЗСУ – на одному: огляд ISW
У Харкові чули вибухи: спалахнула пожежа, є постраждалі
Вибухи прогриміли в Павлограді
У Миколаєві пролунав вибух
Окупанти просунулися біля Разіного, Темирівки, Маліївки, Олександрограда й у Яблунівці.
За даними аналітиків, російські загарбники просунулися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському напрямках, поблизу Часового Яру й на сході Запорізької області.
Українські захисники мали успіхи на Торецькому напрямку.
У Харкові прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто "Шахедами".
У Шевченківському районі горить автомобіль. Постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків і супермаркет.
Попередньо, 3 постраждалих, – дві жінки та чоловік.
У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники.
На Миколаївщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.