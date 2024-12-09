04:19, 9 декабря

В оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют новые фильтрационные мероприятия, чтобы выявить сопротивление. Даже в учебных заведениях проверяют детей. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета.

Дмитрий Забавин подчеркнул, самая страшная фильтрация в Мариуполе происходила в начале полномасштабной войны. Тогда людей, которые пытались выехать из города, буквально похищали. Нечто похожее происходит и сейчас.