О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на поле боя, главных новостях 1020 дня полномасштабной войны – сообщает 24 Канал.
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В Мариуполе оккупанты готовят новую фильтрацию: проверяют даже детей
В оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют новые фильтрационные мероприятия, чтобы выявить сопротивление. Даже в учебных заведениях проверяют детей. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета.
Дмитрий Забавин подчеркнул, самая страшная фильтрация в Мариуполе происходила в начале полномасштабной войны. Тогда людей, которые пытались выехать из города, буквально похищали. Нечто похожее происходит и сейчас.
Россияне продвинулись на Покровском направлении и возле Угледара, – ISW
Аналитики отметили, что российские войска осуществили продвижение на Покровском и Угледарском направлениях. Кроме того, в Курской области. Большинство наступательных действий врага успеха не имели.
Под атакой "Шахедов" западные области
Взрывы прогремели в Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Хмельницкой областях.