04:19, 9 грудня

В окупованому Маріуполі російські загарбники планують нові фільтраційні заходи, аби виявити спротив. Навіть у навчальних закладах перевіряють дітей. Про це розповів депутат Маріупольської міської ради.

Дмитро Забавін наголосив, найстрашніша фільтрація в Маріуполі відбувалася на початку повномасштабної війни. Тоді людей, які намагалися виїхати з міста, буквально викрадали. Щось схоже відбувається і зараз.