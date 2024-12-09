Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на полі бою, головні новини 1020 дня повномасштабної війни – повідомляє 24 Канал.
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У Маріуполі окупанти готують нову фільтрацію: перевіряють навіть дітей
В окупованому Маріуполі російські загарбники планують нові фільтраційні заходи, аби виявити спротив. Навіть у навчальних закладах перевіряють дітей. Про це розповів депутат Маріупольської міської ради.
Дмитро Забавін наголосив, найстрашніша фільтрація в Маріуполі відбувалася на початку повномасштабної війни. Тоді людей, які намагалися виїхати з міста, буквально викрадали. Щось схоже відбувається і зараз.
Росіяни просунулися на Покровському напрямку й біля Вугледара, – ISW
Аналітики зазначили, що російські війська здійснили просування на Покровському та Вугледарському напрямках. Окрім того, в Курській області. Більшість наступальних дій ворога успіху не мали.
Під атакою "Шахедів" західні області
Вибухи пролунали на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненщині та Хмельниччині.