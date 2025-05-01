02:52, 1 мая

Министр финансов США подчеркнул, что Вашингтон стремится способствовать завершению "жестокой и бессмысленной войны".

Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе,

– говорится в заявлении.

Бессент добавил, что Трамп видел в этом партнерстве возможность продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине.