О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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07:04, 1 мая

Россия и КНДР строят мост через пограничную реку

Россия и Северная Корея начали строительство автомобильного моста. Он будет проходить через реку Туманная.

Мост проектировали с учетом переброски тяжелой военной техники в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

07:03, 1 мая

Львов попрощается с воинами Иваном Спиридоновым и Владимиром Белоусом

1 мая Львов попрощается с украинскими защитниками Иваном Спиридоновым и Владимиром Белоусом.

06:25, 1 мая

Сумскую область атаковали "Шахеды": разрушен промобъект

В одном из Старостинских округов Сумщины прозвучало 8 взрывов.
Известно о возгорании.

05:36, 1 мая

Какова ситуация на фронте: обзор ISW

Силы обороны продвинулись в Курской области. По данным аналитиков, защитники прошли на юго-запад от Кучерова, что к югу от Суджи.

03:30, 1 мая

В результате атаки России на Одессу есть жертвы и пострадавшие

В результате ночной дроновой атаки россиян на Одессу погибли 2 человека, еще 5 травмированы.

Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары.

02:52, 1 мая

США после подписания соглашения об ископаемых поразили заявлением

Министр финансов США подчеркнул, что Вашингтон стремится способствовать завершению "жестокой и бессмысленной войны".

Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе,
– говорится в заявлении.

Бессент добавил, что Трамп видел в этом партнерстве возможность продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине.

01:57, 1 мая

Взрывы в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов. В город под атакой российских дронов.

По предварительным данным, враг ударил БПЛА "Молния" по Киевскому району. Вспыхнул пожар.

00:47, 1 мая

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых

Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина.

00:44, 1 мая

Взрывы на Киевщине

В Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работают силы ПВО.

00:38, 1 мая

Одесса под массированной атакой "Шахедов"

В городе прогремела серия взрывов. Вследствие российской атаки "Шахедами" есть много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности, жилых домов. В некоторых местах пожары.