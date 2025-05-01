Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Пожежі, пошкоджені будинки та загиблі: в Одесі повідомили про наслідки атаки БпЛА
Росія і КНДР будують міст через прикордонну річку
Росія і Північна Корея розпочали будівництво автомобільного мосту. Він буде проходити через річку Туманна.
Міст проєктували з урахуванням перекидання важкої військової техніки в межах договору про всеосяжне стратегічне партнерство.
Львів попрощається із воїнами Іваном Спірідоновим та Володимиром Білоусом
1 травня Львів попрощається з українськими захисниками Іваном Спірідоновим і Володимиром Білоусом.
Сумщину атакували "Шахеди": зруйновано промоб'єкт
В одному зі Старостинських округів Сумщини пролунало 8 вибухів.
Відомо про загоряння.
Яка ситуація на фронті: огляд ISW
Сили оборони просунулися в Курській області. За даними аналітиків, захисники пройшли на південний захід від Кучерова, що на південь від Суджі.
Внаслідок атаки Росії на Одесу є жертви й постраждалі
Внаслідок нічної дронової атаки росіян на Одесу загинуло 2 людей, ще 5 травмовані.
Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа й легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі.
США після підписання угоди про копалини вразили заявою
Міністр фінансів США наголосив, що Вашингтон прагне сприяти завершенню "жорстокої та безглуздої війни".
Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі,
– йдеться в заяві.
Бессент додав, що Трамп бачив у цьому партнерстві можливість продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні.
Вибухи у Харкові
У Харкові пролунала серія вибухів. У місто під атакою російських дронів.
За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА "Молнія" по Київському району. Спалахнула пожежа.
Україна та США підписали угоду про корисні копалини
Україна та США підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна.
Вибухи на Київщині
У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працюють сили ППО.
Одеса під масованою атакою "Шахедів"
У місті прогриміла серія вибухів. Внаслідок російської атаки "Шахедами" є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків. У деяких місцях пожежі.