02:52, 1 травня

Міністр фінансів США наголосив, що Вашингтон прагне сприяти завершенню "жорстокої та безглуздої війни".

Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі,

– йдеться в заяві.

Бессент додав, що Трамп бачив у цьому партнерстві можливість продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні.