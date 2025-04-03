О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.

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03:15, 3 апреля

Какова ситуация на фронте: обзор ISW

В Институте изучения войны отметили, Силы обороны продвинулись под Покровском.

Российские захватчики имели удачные атаки под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

02:28, 3 апреля

Министр обороны США не будет участвовать в "Рамштайн"

Гегсета не будет 11 апреля в Брюсселе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На "Рамштайн" будут председательствовать Германия и Великобритания.

01:48, 3 апреля

Трамп сказал, что Украина и Россия "хорошо" сотрудничают с США

Комментируя мирные переговоры, президент США заявил: "Я думаю, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами".

01:13, 3 апреля

Трамп ввел пошлины и против Украины, а России вообще нет в списке

Дональд Трамп ввел пошлины против многих стран. Среди них и враги, и союзники США. В списке есть и Украина, однако, России нет.