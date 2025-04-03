О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.
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Какова ситуация на фронте: обзор ISW
В Институте изучения войны отметили, Силы обороны продвинулись под Покровском.
Российские захватчики имели удачные атаки под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.
Министр обороны США не будет участвовать в "Рамштайн"
Гегсета не будет 11 апреля в Брюсселе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
На "Рамштайн" будут председательствовать Германия и Великобритания.
Трамп сказал, что Украина и Россия "хорошо" сотрудничают с США
Комментируя мирные переговоры, президент США заявил: "Я думаю, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами".
Трамп ввел пошлины и против Украины, а России вообще нет в списке
Дональд Трамп ввел пошлины против многих стран. Среди них и враги, и союзники США. В списке есть и Украина, однако, России нет.