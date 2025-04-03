Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.
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Яка ситуація на фронті: огляд ISW
В Інституті вивчення війни зазначили, Сили оборони просунулися під Покровськом.
Російські загарбники мали вдалі атаки під Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.
Міністр оборони США не братиме участі у "Рамштайні"
Гегсета не буде 11 квітня у Брюсселі на засіданні Контактної групи з питань оборони України.
На "Рамштайні" головуватимуть Німеччина та Велика Британія.
Трамп сказав, що Україна й Росія "добре" співпрацюють зі США
Коментуючи мирні переговори, президент США заявив: "Я думаю, що Росія й Україна добре співпрацюють з нами".
Трамп запровадив мита і проти України, а Росії взагалі немає у списку
Дональд Трамп запровадив мита проти багатьох країн. Серед них і вороги, і союзники США. У списку є й Україна, однак, Росії немає.