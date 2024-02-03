О главных новостях 3 февраля, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинского народа против агрессора и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.
Обратите внимание Оружие "тотальной войны": что известно о российских "Москитах", которые добили катер "Ивановец"
Белгородская область под атакой БПЛА
Российские захватчики заявили, что БПЛА атаковали и Белгородскую область. В частности, серия взрывов прогремела вблизи города Новый Оскол.
В Волгограде горит НПЗ
Российские пропагандисты сообщили, что пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда. На площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты.
Оккупанты жалуются на атаку БПЛА.
Как Россия готовит "выборы" Путина на оккупированных территориях
Захватчики собираются провести "голосование" за президента России на временно оккупированных территориях. Чтобы "нарисовать" нужный результат, они применят определенные манипуляции.
Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что у оккупантов проблемы с "явкой" на этих "выборах". Правозащитник отметил, что оккупанты формируют списки избирателей вносят туда много людей, которых физически уже нет.
Воронеж под атакой беспилотников
Оккупанты заявили, что Воронеж летел атаковать беспилотник. Традиционно пропагандисты писали о работе "ПеВеО".
На Житомирщине работала ПВО
В Житомирской области во время воздушной тревоги работала ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".