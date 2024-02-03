04:37, 3 февраля

Захватчики собираются провести "голосование" за президента России на временно оккупированных территориях. Чтобы "нарисовать" нужный результат, они применят определенные манипуляции.

Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что у оккупантов проблемы с "явкой" на этих "выборах". Правозащитник отметил, что оккупанты формируют списки избирателей вносят туда много людей, которых физически уже нет.