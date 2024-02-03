04:37, 3 лютого

Загарбники збираються провести "голосування" за президента Росії на тимчасово окупованих територіях. Аби "намалювати" потрібний результат, вони застосують певні маніпуляції.

Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що в окупантів проблеми із "явкою" на цих "виборах". Правозахисник зазначив, що окупанти формують списки виборців вносять туди багато людей, яких фізично вже немає.