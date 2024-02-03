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Зверніть увагу Зброя "тотальної війни": що відомо про російські "Москіти", які добили катер "Івановєц"
Бєлгородська область під атакою БпЛА
Російські загарбники заявили, що БпЛА атакували й Бєлгородську область. Зокрема, серія вибухів пролунала поблизу міста Новий Оскол.
У Волгограді горить НПЗ
Російські пропагандисти повідомили, що пожежа сталася у Червоноармійському районі Волгограда. На площі 300 квадратних метрів горять нафтопродукти.
Окупанти скаржаться на атаку БпЛА.
Як Росія готує "вибори" Путіна на окупованих територіях
Загарбники збираються провести "голосування" за президента Росії на тимчасово окупованих територіях. Аби "намалювати" потрібний результат, вони застосують певні маніпуляції.
Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що в окупантів проблеми із "явкою" на цих "виборах". Правозахисник зазначив, що окупанти формують списки виборців вносять туди багато людей, яких фізично вже немає.
Воронеж під атакою безпілотників
Окупанти заявили, що Воронеж летів атакувати безпілотник. Традиційно пропагандисти писали про роботу "ПеВеО".
На Житомирщині працювала ППО
У Житомирській області під час повітряної тривоги працювала ППО. Перед цим Повітряні сили попереджали про "Шахеди".