О главных новостях 9 июня, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, новых военных преступлениях бойцов Путина, успехах ВСУ пишет 24 Канал.

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03:00, 9 июня

Оккупанты жалуются на дроны в Белгородской области

Российские захватчики заявили, что Белгородский район якобы подвергся атаке с помощью трех беспилотников.

01:32, 9 июня

Украина приобрела ПВО французской компании Thales Group

Минобороны подписало контракт с французской компанией Thales Group. Наше государство приобрело уже вторую систему противовоздушной обороны CM200.

00:46, 9 июня

Байден и Макрон обсудили войну в Украине

Байден и Макрон обсудили войну в Украине во время встречи в Париже. На совместной пресс-конференции накануне саммитов G7 президенты выразили свою поддержку Украине в войне с Россией.

"Это гораздо больше, чем Украина. Вся Европа будет под угрозой, но мы этого не допустим. Соединенные Штаты крепко стоят на стороне Украины. Мы стоим на стороне наших союзников. И мы на стороне Франции", – заявил Байден.