О главных новостях 9 июня, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, новых военных преступлениях бойцов Путина, успехах ВСУ пишет 24 Канал.
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Оккупанты жалуются на дроны в Белгородской области
Российские захватчики заявили, что Белгородский район якобы подвергся атаке с помощью трех беспилотников.
Украина приобрела ПВО французской компании Thales Group
Минобороны подписало контракт с французской компанией Thales Group. Наше государство приобрело уже вторую систему противовоздушной обороны CM200.
Байден и Макрон обсудили войну в Украине
Байден и Макрон обсудили войну в Украине во время встречи в Париже. На совместной пресс-конференции накануне саммитов G7 президенты выразили свою поддержку Украине в войне с Россией.
"Это гораздо больше, чем Украина. Вся Европа будет под угрозой, но мы этого не допустим. Соединенные Штаты крепко стоят на стороне Украины. Мы стоим на стороне наших союзников. И мы на стороне Франции", – заявил Байден.