Про головні новини 9 червня, ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені, нові воєнні злочини бійців Путіна, успіхи ЗСУ пише 24 Канал.
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Окупанти скаржаться на дрони в Бєлгородській області
Російські загарбники заявили, що Бєлгородський район нібито зазнав атаки за допомогою трьох безпілотників.
Україна придбала ППО французької компанії Thales Group
Міноборони підписало контракт з французькою компанією Thales Group. Наша держава придбала вже другу систему протиповітряної оборони CM200.
Байден і Макрон обговорили війну в Україні
Байден і Макрон обговорили війну в Україні під час зустрічі в Парижі. На спільній пресконференції напередодні самітів G7 президенти висловили свою підтримку Україні у війні з Росією.
"Це набагато більше, ніж Україна. Вся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо. Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції", – заявив Байден.