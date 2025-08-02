Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова в интервью Натальи Мосейчук на ее ютуб-канале.

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Что сказал Буданов о темпах войны в Украине?

Кирилл Буданов отметил, что война в Украине довольно-таки в своих темпах действительно замедлилась из-за сначала определенного технического скачка, а сейчас просто из-за технического прогресса.

Но опять же, если мы берем за основу, что технологические решения, которых мы сейчас достигли, я не говорю те, которые могут существовать, а те, которые мы сейчас достигли, они делают почти невозможным пребывание личного состава (на линии фронта – 24 Канал), тогда мы не сможем с вами ответить самим себе на вопрос, так, а как же мы где-то двигаемся, и как, к сожалению, иногда враг где-то движется,

– пояснил генерал.

Глава ГУР подчеркнул, что пока очевидно технологии не могут пока на этом этапе технологических решений полностью заменить живую силу на поле боя. И, к сожалению, это надо признать.

"Когда, возможно, мы дойдем до технологии массового применения искусственного интеллекта с соответствующими технологическими решениями и воевать будут, условно говоря, терминаторы, то, да, возможно, люди будут и не сильно-то нужны. Но пока такого нет, к сожалению, конвенционный, как говорится, солдат, он будет всегда нужен и от него будет зависеть, что в конце концов произойдет на поле боя", – сказал Буданов.