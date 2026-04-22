Украина минимизировала преимущество россиян, – Сибига о ситуации на поле боя

Украинская позиция на поле боя стала самой сильной и прочной за последний год. Благодаря успешному применению дронов преимущество в численности армии больше не является определяющим.

Передает 24 Канал со встречи главы МИД Украины Андрея Сибиги с журналистами.

Смотрите также Россия безрезультатно давит на фронте, пока ВСУ контратакуют: обзор ситуации и карты ISW

Как оценивают ситуацию на поле боя?

Андрей Сибига заявил, что Украина держит линию на поле боя. В частности, Силы обороны минимизировали преимущество российской армии в количестве военных благодаря применению дронов.

Теперь больше преимущество в человеческой силе не является определяющим на поле боя. Это достижение украинского войска и на самом деле это тоже фактор, который многое будет определять дальше,

– добавил Сибига.

По словам главы МИД Украины ситуация на поле боя укрепляет переговорные позиции. Это же показывает международным партнерам, что страна стремится приблизить справедливый мир. Другими важными факторами Сибига назвал макрофинансовую стабильность, давление на Россию и ее ослабление.

Новой геополитической силой министр считает то, как Украина закрывает свое небо. По словам Сибиги, многослойная система ПВО обезвреживает до 90% воздушных вражеских целей. Экосистема защиты включает дроны-перехватчики, мобильные группы, блоки управления. Именно такие средства и подходы предлагаются Ближнему Востоку. Также их системы ПВО на месте совершенствуют украинские специалисты.

Кроме того, на ситуацию влияют асимметричные атаки на объекты российского ОПК. Андрей Сибига назвал их "очень действенными", ведь они лишают противника возможностей воевать дальше.

То есть для нас это тоже ориентир иметь паритет, там где мы имеем сейчас преимущество, это преимущество наращивать и в некоторых моментах опережать путем своей уникальности и в применении, и в развитии технологий,

– заверил министр иностранных дел.

Глава МИД привел пример, когда передовой немецкий оборонный завод в восемь раз нарастил производство наземных дронов только из-за фидбека украинских военных. В то же время Россия реагирует на это и, по словам Сибиги, фактически публично угрожала Германии ударить по местам производства дронов.

Что известно о российских угрозах?