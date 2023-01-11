Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оккупанты чрезвычайно долго штурмуют это направление, но особых успехов не имеют. За более чем 5 месяцев они продвинулись на Бахмутском направлении примерно на 15 километров.

Важно Что сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре и какое значение имеют города в битве за Донбасс

Почему оккупанты так хотят захватить Бахмут

Как подчеркнул Черник, тут есть целый комплекс причин. В первую очередь, от Бахмута до железнодорожного дебальцевского узла – около 42 километров. А российская армия серьезно зависит от железной дороги.

Не следует забывать, что вся полномасштабная война началась с признания недореспублик. Российский диктатор Путин ставил задачу выйти на границу Донецкой области еще до конца прошлого года.

Не сложилось. Следовательно, они потерпели серьезное политическое, идеологическое и обычное военное поражение. Потому изменили акценты. И теперь идут на Соледар,

– заметил Черник.

Кроме этого, Соледар штурмуют военные структуры руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Таким образом, он капитализирует политический вес и пытается пересилить политическое влияние министерства обороны.

Черник объяснил, почему оккупантам так важны Бахмут и Соледар: смотрите видео

Безусловно, сам Соледар имеет еще и военное значение. Он расположен на холмах, удобных для обстрелов из артиллерии.

С военной точки зрения Соледар тоже немаловажен. Это – большие возвышенности. Если противник сумеет там добиться какого-нибудь успеха. Но это еще вопрос, возьмут ли Соледар они. Тогда оккупанты смогут наносить артиллерийские удары уже в нашу сторону оттуда,

– подчеркнул Черник

Также в Соледаре есть огромные залежи соли – не только поваренной, но и той, которую можно использовать в промышленности.

Какая ситуация в Соледаре: коротко