Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, предположив, что могло бы существенно повлиять на настроения россиян относительно войны против Украины.
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Что может изменить настроения россиян относительно войны
Тизенгаузен напомнил, что, когда начало прилетать по Москве, то россияне очень жаловались из-за этого. Тогда оттуда стали выезжать небольшой волной особо чувствительные граждане.
По его мнению, если бы Москва месяц пожила так, как Украина – в тревогах, под звуки пролета и взрывов беспилотников, то это бы повлияло на настроения россиян относительно продолжения войны. Сбивание дронов над российской столицей привели бы к мольбам со стороны российского населения ее закончить.
Я думаю, что с воинственными москвичами, которые очень умничают, только так надо,
– заявил Тизенгаузен.
В то же время он отметил, что есть определенный нюанс, поскольку на пути к Москве сосредоточено значительное количество систем ПВО. Но ее можно пробить, запуская сотни беспилотников. К тому же сами звуки пролета БПЛА неплохо бы отрезвляли россиян.