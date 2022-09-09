Война – это тяжело

Впрочем, многие придерживаются мнения, что высмеивать и унижать вражеских военных нельзя, ведь они все же убивают, а их техника все же стреляет. Но военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что одно не отменяет другое. Об этом он эксклюзивно рассказал 24 каналу.

Обратите внимание Продолжают нести потери, пехота немотивирована: в каком состоянии сейчас российская армия

По его словам, никто не приуменьшает того, что война – это тяжело, против кого бы не приходилось воевать. И российская техника, несмотря на то, что является советским хламом, все равно смертоносна. Ведь не стоит забывать, что советский союз тратил на оборонную сферу огромные деньги, а после некоторых модификаций оккупанты могут и сейчас достаточно эффективно применять тогдашнюю технику.

Конечно, большие потери в войне несут обе стороны, кто бы ни имел преимущество или перехватил инициативу в тот или иной момент. Даже выигрышная позиция и успешное наступление не отменяют этого – таковы законы войны.

Даже если бы мы шли галопом 60 километров в день, все равно будут большие потери, потому что наступление – это всегда пропорция. С кем бы ты ни воевал, это будут значительные потери – пожалуй, по меньшей мере 1 до 2. Это законы войны, и их не изменишь,

– объяснил Карась.

Тем более, как заметил он, сейчас на фронте борются 2 примерно равных по уровню группировки, поскольку партнеры Украины наполняют нашу армию оружием, а россияне уже не могут насытить фронт достаточным количеством войск, хотя и пытаются бросать сюда все больше и больше людей. Да, в чем-то преобладает мы, в чем-то – враг, а в целом уровень примерно тот же.

Смеяться над оккупантами не только можно, но и нужно

Карась утверждает – да, война тяжелая, а россияне могут бесконечно быть болванами, идиотами и деморализованными, но все же будут держать позиции, потому что приехали сюда зарабатывать. Но это не значит, что мы не можем смеяться над ними, даже если так и есть. Это не взаимоотрицаемые вещи.

Нравственный дух – это передовое. Нам нужно все равно смеяться над этими идиотами, потому что есть над чем смеяться. Но когда ты берешь в руки оружие или идешь выполнять задачи, ты прекрасно понимаешь, что это противник, учитываешь все нюансы. Он может где-то нас переигрывать, проявлять волю, делать неожиданности – на войне, как на войне,

– объяснил боец ​​ВСУ.

Он считает, что даже если в 2 случаях из 10 противник действовал просто гениально, мы ни в коем случае не можем основываясь на этом говорить, что российская армия – подготовленная, талантливая, способная и упрямая, потому что это не так.

"Они упрямы, но они идиоты, по-идиотски применяют свои войска, в целом у них все из-за жопы. Конечно, даже среди всей этой палитры криворукого русского материала попадаются и боеспособные офицеры, какие-то боеспособные части. Но можем констатировать, что есть многое, за что им можно критиковать и высмеивать. Это не преуменьшает того, что с ними мы воюем, а война – это всегда тяжело", – говорит Карась.

По его убеждению, воевать трудно не из-за безумной подготовленности российских военных, а потому, что это еще один закон войны. А ведь речь идет об оружии. К примеру, 200 тысяч россиян с одними автоматами Калашникова – это все равно большая сила, и бороться с ней не так просто. Карась подчеркнул, что у оккупантов есть большое упрямство, потому что у них есть приказ от "барина", а его они боятся даже больше смерти на поле боя.

Это всегда будет тяжело, но это не отменяет того, что противник действительно вызывает только самые низкие и гадкие чувства,

– подытожил украинский военный.

Полный стрим с военным ВСУ Евгением Карасем: смотрите видео

​

"Элитные" российские военные отказываются воевать

Каких иллюзий о "второй армии в мире" не питали бы россияне, побывав в Украине, они понимают, что здесь с большой вероятностью может закончиться их жизнь, а потому некоторые из них отказываются воевать. Конечно, их за это наказывают.

Так, украинские военные обнаружили российские документы, касающиеся таких отказников из "элитного" подразделения 331 гвардейского парашютно-десантного полка. Их отправили в пункт постоянной дислокации по пешему маршруту, а это – 1480 километров.