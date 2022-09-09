В "элитном" подразделении оккупантов 331-го гвардейского парашютно-десантного полка было очень низкое и угнетенное морально-психологическое состояние. Среди них были те, кто не хотел воевать.

Важно Дали шанс "освободителям" вернуться домой не в пакете: нацгвардейцы взяли в плен оккупантов

Что известно о наказании для россиян

Отказников отправляли в пункт постоянной дислокации пешим маршем на 1480 км. Но сейчас они все равно в лучшем положении, чем те, что остались лежать на позициях.

Связь с колонной организовать через блок-посты на маршруте движения. Привалы во время марша организовать через каждые 2 часа движения, продолжительностью 10 минут. Ночной отдых организовать строго в соответствии с главой 9 УВД вс россии, продолжительностью 8 часов,

– говорится в документе оккупантов.



Документ, который нашли на позициях оккупантов / InformNapalm

Волонтеры из InformNapalm рассказали, что документ передали им украинские военные.

Что известно о ситуации на фронте: последние новости

Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают находившиеся в оккупации города и села.

К примеру, в Харьковской области уже деоккупировали более 20 населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 квадратных километров.

О том, что военные ВСУ преуспевают, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Российские источники, включая минобороны россии, случайно подтвердили, что украинские войска преуспевают на западе Херсонской области в районе Сухого Ставка.

При этом у Зеленского отмечают, что для оккупантов еще будет много "сюрпризов". Кроме того, Украина не забывает про Крым и у нее уже есть план относительно коллаборантов, которые говорят о "референдумах" на временно оккупированных территориях.

Вас также может заинтересовать – месть за успех ВСУ: смотрите видео