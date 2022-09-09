В "элитном" подразделении оккупантов 331-го гвардейского парашютно-десантного полка было очень низкое и угнетенное морально-психологическое состояние. Среди них были те, кто не хотел воевать.
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Что известно о наказании для россиян
Отказников отправляли в пункт постоянной дислокации пешим маршем на 1480 км. Но сейчас они все равно в лучшем положении, чем те, что остались лежать на позициях.
Связь с колонной организовать через блок-посты на маршруте движения. Привалы во время марша организовать через каждые 2 часа движения, продолжительностью 10 минут. Ночной отдых организовать строго в соответствии с главой 9 УВД вс россии, продолжительностью 8 часов,
– говорится в документе оккупантов.
Документ, который нашли на позициях оккупантов / InformNapalm
Волонтеры из InformNapalm рассказали, что документ передали им украинские военные.
Что известно о ситуации на фронте: последние новости
- Контрнаступление ВСУ продолжается по всем направлениям. Украинские защитники постепенно освобождают находившиеся в оккупации города и села.
- К примеру, в Харьковской области уже деоккупировали более 20 населенных пунктов. Общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 квадратных километров.
- О том, что военные ВСУ преуспевают, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Российские источники, включая минобороны россии, случайно подтвердили, что украинские войска преуспевают на западе Херсонской области в районе Сухого Ставка.
- При этом у Зеленского отмечают, что для оккупантов еще будет много "сюрпризов". Кроме того, Украина не забывает про Крым и у нее уже есть план относительно коллаборантов, которые говорят о "референдумах" на временно оккупированных территориях.