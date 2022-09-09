В "елітному" підрозділі окупантів 331-го гвардійського парашутно-десантного полку був дуже низький та пригнічений морально-психологічний стан. Серед них були ті, хто не хотів воювати.
Важливо Дали шанс "освободітєлям" повернутися додому не в пакеті: нацгвардійці взяли у полон окупантів
Що відомо про покарання для росіян
Відмовників відправляли в пункт постійної дислокації пішим маршем на 1480 кілометрів. Але зараз вони все одно в кращому положенні, ніж ті, що лишились лежати на позиціях.
Зв'язок із колоною організувати через блок-пости на маршруті руху. Привали під час маршу організувати через кожні 2 години руху, тривалістю 10 хвилин. Нічний відпочинок організувати строго відповідно до глави 9 УВД зс росії, тривалістю 8 годин,
– мовиться у документі окупантів.
Документ, який знайшли на позиціях окупантів / InformNapalm
Волонтери з InformNapalm розповіли, що документ передали їм українські військові.
Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини
- Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Українські захисники поступово звільняють міста та села, які перебували в окупації.
- Наприклад, на Харківщині вже деокупували понад 20 населених пунктів. Загальна площа території, поверненої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямку, становить понад 700 квадратних кілометрів.
- Про те, що військові ЗСУ мають успіхи, говорять вже не лише міжнародні експерти й наш Генштаб, а й самі росіяни. Російські джерела, включно з міноборони росії, випадково підтвердили, що українські війська досягають успіхів на заході Херсонської області в районі Сухого Ставка.
- При цьому у Зеленського зазначають, що для окупантів ще буде багато "сюрпризів". Крім того, Україна не забуває про Крим та має план щодо тих колаборантів, які говорять про "референдуми" на тимчасово окупованих територіях.