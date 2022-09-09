В "елітному" підрозділі окупантів 331-го гвардійського парашутно-десантного полку був дуже низький та пригнічений морально-психологічний стан. Серед них були ті, хто не хотів воювати.

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Що відомо про покарання для росіян

Відмовників відправляли в пункт постійної дислокації пішим маршем на 1480 кілометрів. Але зараз вони все одно в кращому положенні, ніж ті, що лишились лежати на позиціях.

Зв'язок із колоною організувати через блок-пости на маршруті руху. Привали під час маршу організувати через кожні 2 години руху, тривалістю 10 хвилин. Нічний відпочинок організувати строго відповідно до глави 9 УВД зс росії, тривалістю 8 годин,

– мовиться у документі окупантів.



Документ, який знайшли на позиціях окупантів / InformNapalm

Волонтери з InformNapalm розповіли, що документ передали їм українські військові.

Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини

Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Українські захисники поступово звільняють міста та села, які перебували в окупації.

Наприклад, на Харківщині вже деокупували понад 20 населених пунктів. Загальна площа території, поверненої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямку, становить понад 700 квадратних кілометрів.

Про те, що військові ЗСУ мають успіхи, говорять вже не лише міжнародні експерти й наш Генштаб, а й самі росіяни. Російські джерела, включно з міноборони росії, випадково підтвердили, що українські війська досягають успіхів на заході Херсонської області в районі Сухого Ставка.

При цьому у Зеленського зазначають, що для окупантів ще буде багато "сюрпризів". Крім того, Україна не забуває про Крим та має план щодо тих колаборантів, які говорять про "референдуми" на тимчасово окупованих територіях.

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