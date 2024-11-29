06:32, 29 ноября

Россияне массово жалуются на взрывы в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Мониторинговые каналы писали, что над Туапсе было сбито более 20 дронов.

После атаки БпЛА над морем в Туапсе видно дым.