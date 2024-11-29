Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1010 дней. О главных событиях этих суток, изменениях на фронте, победы на международной арене и последствия российских обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
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Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае
Россияне массово жалуются на взрывы в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
Мониторинговые каналы писали, что над Туапсе было сбито более 20 дронов.
После атаки БпЛА над морем в Туапсе видно дым.
Атака на нефтебазу в Ростовской области
В Ростовской области произошел пожар на нефтебазе "Атлас" после атаки беспилотников в ночь на 29 ноября.
Объект является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию на временно оккупированных территориях.