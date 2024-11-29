Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1010 днів. Про головні події цієї доби, зміни на фронті, перемоги на міжнародній арені та наслідки російських обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:32, 29 листопада

Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї

Росіяни масово скаржаться на вибухи у районі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.

Моніторингові канали писали, що над Туапсе було збито понад 20 дронів.

Після атаки БпЛА над морем у Туапсе видно дим.

06:29, 29 листопада

Атака на нафтобазу в Ростовській області

У Ростовській області сталася пожежа на нафтобазі "Атлас" після атаки безпілотників у ніч проти 29 листопада.

Об'єкт є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію на тимчасово окупованих територіях.