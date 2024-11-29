Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії 1010 днів. Про головні події цієї доби, зміни на фронті, перемоги на міжнародній арені та наслідки російських обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також "Веймарський трикутник+" у Варшаві: чи готова Європа підтримати Україну після інавгурації Трампа
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Росіяни масово скаржаться на вибухи у районі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.
Моніторингові канали писали, що над Туапсе було збито понад 20 дронів.
Після атаки БпЛА над морем у Туапсе видно дим.
Атака на нафтобазу в Ростовській області
У Ростовській області сталася пожежа на нафтобазі "Атлас" після атаки безпілотників у ніч проти 29 листопада.
Об'єкт є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію на тимчасово окупованих територіях.