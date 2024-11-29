06:32, 29 листопада

Росіяни масово скаржаться на вибухи у районі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.

Моніторингові канали писали, що над Туапсе було збито понад 20 дронів.

Після атаки БпЛА над морем у Туапсе видно дим.