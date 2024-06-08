Продолжаются 836 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О боях на фронте, ситуации в стране и главных политических событиях – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Друзья Путина могут получить власть: как выборы в Европарламент определят судьбу Украины и ЕС
В Севастополе прогремели мощные взрывы
Громкий объемный взрыв прогремел в Балаклаве в 01:39. А уже вскоре, в 02:10 – был слышен во всех районах Севастополя.
"Крымский ветер" пишет, что перед взрывом были слышны очереди из крупнокалиберного оружия, похоже на атаку БпЛА. От взрыва дрожали окна и сработали сигнализации авто.
Отмечают, что первый взрыв произошел в районе Балаклавской ТЭС. Второй – в Севастополе со стороны моря. Телеграмм-канал отметил, что "это морской дрон".
Вероятно, под удар попал очередной корабль оккупантов.
Россия атаковала "Шахедами"
Ночью Россия в очередной раз выпустила "Шахеды" по Украине. Под ударом оказались Полтавщина, Харьковщина, Днепропетровщина.