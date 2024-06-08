06:34, 8 июня

Громкий объемный взрыв прогремел в Балаклаве в 01:39. А уже вскоре, в 02:10 – был слышен во всех районах Севастополя.

"Крымский ветер" пишет, что перед взрывом были слышны очереди из крупнокалиберного оружия, похоже на атаку БпЛА. От взрыва дрожали окна и сработали сигнализации авто.

Отмечают, что первый взрыв произошел в районе Балаклавской ТЭС. Второй – в Севастополе со стороны моря. Телеграмм-канал отметил, что "это морской дрон".

Вероятно, под удар попал очередной корабль оккупантов.