Триває 836 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про бої на фронті, ситуацію в країні та головні політичні події – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:34, 8 червня У Севастополі пролунали потужні вибухи Гучний об'ємний вибух прогримів у Балаклаві о 01:39. А вже незабаром, о 02:10 – було чути у всіх районах Севастополя. "Кримський вітер" пише, що перед вибухом було чути черги з великокаліберної зброї, схоже на атаку БпЛА. Від вибуху тремтіли вікна та спрацювали сигналізації авто. Зазначають, що перший вибух стався у районі Балаклавської ТЕС. Другий – у Севастополі з боку моря. Телеграм-канал зазначив, що "це морський дрон". Ймовірно, під удар потрапив черговий корабель окупантів.