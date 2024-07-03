Продолжаются 861 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии – читайте в хронологии 24 Канала.
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В Одесской области прогремели взрывы
Утром в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.
Впоследствии в городе прогремели взрывы. Сейчас официальная информация о последствиях отсутствует.
Морские дроны атаковали Новороссийск
Около 3 ночи морские дроны наведались в Новороссийск.
Местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах, ведь Черноморский флот отражал атаку безэкипажных катеров.
Российские СМИ заявляли о том, что якобы удалось уничтожить несколько неизвестных морских дронов.
По словам местных, взрывы продолжались в течение 30 минут. В городе перекрывали движение в районе набережной.
Враг атаковал Харьков
Ночью после объявления тревоги в Харькове прогремел взрыв.
Воздушные силы предупреждали о российской авиации вблизи границ, а также возможность применения врагом баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,
– писали военные.
Взрыв в самом Харькове услышали около 02:05.
На Закарпатье мужчина вскрыл себе вены в туалете ТЦК
Мужчина в уборной ТЦК на Закарпатье порезал себе вены во время уточнения военно-учетных данных.
Военнослужащие оказали мужчине медицинскую помощь, а также вызвали полицию и карету скорой помощи.
Там также отметили, что Филипп Лунин в 2017 году был признан Днепровским районным ТЦК и СП в городе Киев по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, после чего был передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных.
Поэтому в соответствии с нынешним законодательством мужчина подлежит призыву по мобилизации.