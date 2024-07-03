Триває 861 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії – читайте у хронології 24 Каналу.
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Актуальні втрати ворога
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 180 окупантів. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення складають 546 270 бійців особового складу.
Скільки окупанти втратили техніки:
- танків – 8 123 (+16) од;
- бойових броньованих машин – 15 583 (+17) од;
- артилерійських систем – 14 712 (+57) од;
- РСЗВ – 1 115 (+1) од;
- засобів ППО – 876 (+2) од;
- літаків – 360 од;
- гелікоптерів – 326 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 668 (+27) од;
- крилатих ракет – 2 336 (+1) од;
- кораблів і катерів – 28 од;
- підводних човнів – 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 850 (+63) од;
- спеціальної техніки – 2 464 (+12) од.
На Одещині пролунали вибухи
Уранці в Повітряних силах повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.
Згодом у місті пролунали вибухи. Наразі офіційна інформація щодо наслідків відсутня.
Морські дрони атакували Новоросійськ
Близько 3 ночі морські дрони навідалися до Новоросійська.
Місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях, адже Чорноморський флот відбивав атаку безекіпажних катерів.
Російські ЗМІ заявляли про те, що буцімто вдалося знищити декілька невідомих морських дронів.
За словами місцевих, вибухи тривали протягом 30 хвилин. У місті перекривали рух в районі набережної.
Ворог атакував Харків
Уночі після оголошення тривоги у Харкові пролунав вибух.
Повітряні сили попереджали про російську авіацію поблизу кордонів, а також можливість застосування ворогом балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,
– писали військові.
Вибух у самому Харкові почули близько 02:05.
На Закарпатті чоловік порізав собі вени у вбиральні ТЦК
Чоловік у вбиральні ТЦК на Закарпатті порізав собі вени під час уточнення військово-облікових даних.
Військовослужбовці надали чоловіку медичну допомогу, а також викликали поліцію та карету швидкої допомоги.
Там також зазначили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Київ за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, після чого був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних.
Тому відповідно до нинішнього законодавства чоловік підлягає призову за мобілізацією.