Триває 861 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії – читайте у хронології 24 Каналу.

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07:35, 3 липня

Актуальні втрати ворога

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 180 окупантів. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення складають 546 270 бійців особового складу.

Скільки окупанти втратили техніки:

  • танків – 8 123 (+16) од;
  • бойових броньованих машин – 15 583 (+17) од;
  • артилерійських систем – 14 712 (+57) од;
  • РСЗВ – 1 115 (+1) од;
  • засобів ППО – 876 (+2) од;
  • літаків – 360 од;
  • гелікоптерів – 326 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 668 (+27) од;
  • крилатих ракет – 2 336 (+1) од;
  • кораблів і катерів – 28 од;
  • підводних човнів – 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 850 (+63) од;
  • спеціальної техніки – 2 464 (+12) од.
06:55, 3 липня

На Одещині пролунали вибухи

Уранці в Повітряних силах повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Згодом у місті пролунали вибухи. Наразі офіційна інформація щодо наслідків відсутня.

06:52, 3 липня

Морські дрони атакували Новоросійськ

Близько 3 ночі морські дрони навідалися до Новоросійська.

Місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях, адже Чорноморський флот відбивав атаку безекіпажних катерів.

Російські ЗМІ заявляли про те, що буцімто вдалося знищити декілька невідомих морських дронів.

За словами місцевих, вибухи тривали протягом 30 хвилин. У місті перекривали рух в районі набережної.

06:51, 3 липня

Ворог атакував Харків

Уночі після оголошення тривоги у Харкові пролунав вибух.

Повітряні сили попереджали про російську авіацію поблизу кордонів, а також можливість застосування ворогом балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога,
– писали військові.

Вибух у самому Харкові почули близько 02:05.

06:47, 3 липня

На Закарпатті чоловік порізав собі вени у вбиральні ТЦК

Чоловік у вбиральні ТЦК на Закарпатті порізав собі вени під час уточнення військово-облікових даних.

Військовослужбовці надали чоловіку медичну допомогу, а також викликали поліцію та карету швидкої допомоги.

Там також зазначили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Київ за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, після чого був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних.

Тому відповідно до нинішнього законодавства чоловік підлягає призову за мобілізацією.