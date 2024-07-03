06:47, 3 липня

Чоловік у вбиральні ТЦК на Закарпатті порізав собі вени під час уточнення військово-облікових даних.

Військовослужбовці надали чоловіку медичну допомогу, а також викликали поліцію та карету швидкої допомоги.

Там також зазначили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП в місті Київ за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, після чого був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних.

Тому відповідно до нинішнього законодавства чоловік підлягає призову за мобілізацією.