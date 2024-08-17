На пути планам оккупантов стоят ВСУ, которые мужественно сдерживают врага и дают достойный отпор. О главных новостях с фронта, ситуацию на международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.
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В Сумах прогремел мощный взрыв
Уже второй раз за день в Сумах раздавались взрывы. Впрочем, пока неизвестно о точной причине взрыва.
Ударные БпЛА атаковали Черниговскую область
По данным мониторинговых сообществ, на Черниговщину залетел "Шахед" из Киевской области. В области по нему работала ПВО.
Пока нет официальной информации о взрывах на Черниговщине и их последствиях.
В Сумах прогремел взрыв
Предварительно, по Сумах враг ударил ракетой Х-59. О пуске ракеты в сторону города сообщили мониторинговые каналы примерно в 2 часа ночи 17 августа.
Затем появились сообщения о взрывах. Сейчас официальной информации ни о взрывах в Сумах, ни о последствиях нет.
На Киевщине слышали взрывы
Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киевщины движутся вражеские ударные беспилотники. Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что в области прогремели взрывы.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– сообщили в Киевской ОВА.
Враг атаковал Черкасскую область "Шахедами"
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в Черкасской области прогремели взрывы. Вероятно, в регионе работают системы ПВО.
Ранее Воздушные силы сообщали, что фиксируют беспилотники на границе Киевской и Черкасской областей. "Шахеды" летели в юго-западном направлении.