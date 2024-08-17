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У Сумах прогримів потужний вибух
Вже вдруге за день у Сумах лунали вибухи. Втім, наразі невідомо про точну причину вибуху.
Ударні БпЛА атакували Чернігівщину
За даними моніторингових спільнот, на Чернігівщину залетів "Шахед" з Київщини. В області по ньому працювала ППО.
Наразі немає офіційної інформації про вибухи на Чернігівщині та їхні наслідки.
У Сумах пролунав вибух
Попередньо, по Сумах ворог вдарив ракетою Х-59. Про пуск ракети у бік міста повідомили моніторингові канали приблизно о 2 ночі 17 серпня.
Потім з'явилися повідомлення про вибухи. Наразі офіційної інформації ні про вибухи в Сумах, ні про наслідки немає.
На Київщині чули вибухи
Повітряні сили попереджали, що у напрямку Київщини рухаються ворожі ударні безпілотники. Згодом у Київській ОВА повідомили, що в області пролунали вибухи.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– повідомили в Київській ОВА.
Ворог атакував Черкащину "Шахедами"
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, в регіоні працюють системи ППО.
Раніше Повітряні сили повідомляли, що фіксують безпілотники на межі Київської та Черкаської областей. "Шахеди" летіли у південно-західному напрямку.