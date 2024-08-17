02:10, 17 серпня

Попередньо, по Сумах ворог вдарив ракетою Х-59. Про пуск ракети у бік міста повідомили моніторингові канали приблизно о 2 ночі 17 серпня.

Потім з'явилися повідомлення про вибухи. Наразі офіційної інформації ні про вибухи в Сумах, ні про наслідки немає.