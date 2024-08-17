На заваді планам окупантів стоять ЗСУ, які мужньо стримують ворога та дають гідну відсіч. Про головні новини з фронту, ситуацію на міжнародній арені та в тилу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:30, 17 серпня

У Сумах прогримів потужний вибух

Вже вдруге за день у Сумах лунали вибухи. Втім, наразі невідомо про точну причину вибуху.

05:15, 17 серпня

Ударні БпЛА атакували Чернігівщину

За даними моніторингових спільнот, на Чернігівщину залетів "Шахед" з Київщини. В області по ньому працювала ППО.

Наразі немає офіційної інформації про вибухи на Чернігівщині та їхні наслідки.

02:10, 17 серпня

У Сумах пролунав вибух

Попередньо, по Сумах ворог вдарив ракетою Х-59. Про пуск ракети у бік міста повідомили моніторингові канали приблизно о 2 ночі 17 серпня.

Потім з'явилися повідомлення про вибухи. Наразі офіційної інформації ні про вибухи в Сумах, ні про наслідки немає.

01:09, 17 серпня

На Київщині чули вибухи

Повітряні сили попереджали, що у напрямку Київщини рухаються ворожі ударні безпілотники. Згодом у Київській ОВА повідомили, що в області пролунали вибухи.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– повідомили в Київській ОВА.

00:22, 17 серпня

Ворог атакував Черкащину "Шахедами"

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у Черкаській області пролунали вибухи. Ймовірно, в регіоні працюють системи ППО.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що фіксують безпілотники на межі Київської та Черкаської областей. "Шахеди" летіли у південно-західному напрямку.