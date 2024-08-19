06:31, 19 августа

Авантюра генерала Сырского дала украинцам надежду после года неизменно мрачных новостей. А также восстановила его авторитет. Но долгосрочный успех или неудача операции будет зависеть от того, каким будет ответ России,

– говорится в статье.

В то же время в The Economist считают, что в дальнейшем успех операции будет зависеть в значительной степени от того, как на наступление отреагирует Россия.