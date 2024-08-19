Силы обороны мужественно сдерживают наступление оккупантов и дают достойный ответ. О главных новостях с фронта, ситуацию на международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.
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Курская операция подарила украинцам надежду
Авантюра генерала Сырского дала украинцам надежду после года неизменно мрачных новостей. А также восстановила его авторитет. Но долгосрочный успех или неудача операции будет зависеть от того, каким будет ответ России,
– говорится в статье.
В то же время в The Economist считают, что в дальнейшем успех операции будет зависеть в значительной степени от того, как на наступление отреагирует Россия.
Работа ПВО неподалеку от столицы
В 02:47 стало известно, что по ударным БпЛА в Киевской области работает противовоздушная оборона.
Угроза ударных БпЛА для Киева! В Киевский области, неподалеку столицы уже работают силы и средства ПВО,
– сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.