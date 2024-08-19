06:31, 19 серпня

Авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин. А також відновила його авторитет. Але довгостроковий успіх чи невдача операції залежатиме від того, якою буде відповідь Росії,

– ідеться у статті.

Водночас у The Economist вважають, що надалі успіх операції залежатиме значною мірою від того, як на наступ відреагує Росія.