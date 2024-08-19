Сили оборони мужньо стримують наступ окупантів та дають гідну відсіч. Про головні новини з фронту, ситуацію на міжнародній арені та в тилу – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Курська операція подарувала українцям надію
Авантюра генерала Сирського дала українцям надію після року незмінно похмурих новин. А також відновила його авторитет. Але довгостроковий успіх чи невдача операції залежатиме від того, якою буде відповідь Росії,
– ідеться у статті.
Водночас у The Economist вважають, що надалі успіх операції залежатиме значною мірою від того, як на наступ відреагує Росія.
Робота ППО неподалік столиці
Об 02:47 стало відомо, що по ударних БпЛА в Київській області працює протиповітряна оборона.
Загроза ударних БпЛА для Києва! В Київський області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО,
– повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.