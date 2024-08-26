Начались 915 сутки большой войны. О ключевых событиях 26 августа, ситуацию на фронте, потери России, политические новости и международные достижения – читайте в материале 24 Канала.
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Дроны атаковали российский Саратов
Местные жители ориентировочно после 5:46 26 августа начали писать о "прилете" беспилотников по Саратову. Они якобы "врезались в дома, повреждены фасады высоток". У россиян традиционно "работает ПВО".
Более 4 громких звуков жители Саратова слышали над городом.
Заметим, что до Энгельса, где размещен российский аэродром, буквально 15 километров по прямой.
Около 10 дронов уничтожили на подступах к Киеву
В КГВА сообщили, что Россия традиционно атаковала столицу дронами ударными БпЛА типа "Шахед".
По предварительной информации, эти барражирующие боеприпасы россияне запустили с территории Курской области, беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений,
– говорится в сообщении.
Силами и средствами ПВО было уничтожено около десяти вражеских дронов на подступах к городу.
В Краматорске погиб советник Reuters по безопасности
В результате российского удара по Краматорску 25 августа погиб советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс.
Он был бывшим британским солдатом. Мужчина работал в агентстве Reuters с 2022 года и консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, в частности в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. На момент гибели ему было 38 лет.
Я не получил никаких плохих сигналов от Трампа, –Зеленский о поддержке Украины
Владимир Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны он провел один телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Я не получил никаких сигналов от его команды, или собственно от него, мы имели один телефонный разговор. Я слышал месседжи только о том, что он будет поддерживать Украину, он стремится остановить войну,
– подчеркнул глава государства.
По словам президента, Трамп стремится, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной.
Россияне установили понтонную переправу в Курской области
Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области в селе Карыж стал практически непригодным для проезда тяжелой техники после новых ударов ВСУ.
На опубликованном снимке также можно увидеть, что российские военные соорудили рядом с мостом временную понтонную, а также лодочную переправу. Понтонный мост на фото частично погружен в воду – возможно, он также уже успел подвергнуться атаке.
Украинские военные фактически уничтожили третий мост через Сейм / Фото "Радио Свобода"