06:53, 26 августа

Местные жители ориентировочно после 5:46 26 августа начали писать о "прилете" беспилотников по Саратову. Они якобы "врезались в дома, повреждены фасады высоток". У россиян традиционно "работает ПВО".

Более 4 громких звуков жители Саратова слышали над городом.

Заметим, что до Энгельса, где размещен российский аэродром, буквально 15 километров по прямой.