06:53, 26 серпня

Місцеві мешканці орієнтовно після 5:46 26 серпня почали писати про "приліт" безпілотників по Саратову. Вони нібито "врізалися у будинки, пошкоджено фасади висоток". У росіян традиційно "працює ППО".

Понад 4 гучні звуки жителі Саратова чули над містом.

Зауважимо, що до Енгельса, де розміщений російський аеродром, буквально 15 кілометрів по прямій.