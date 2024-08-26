Розпочалася 915 доба великої війни. Про ключові події 26 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Дрони атакували російський Саратов
Місцеві мешканці орієнтовно після 5:46 26 серпня почали писати про "приліт" безпілотників по Саратову. Вони нібито "врізалися у будинки, пошкоджено фасади висоток". У росіян традиційно "працює ППО".
Понад 4 гучні звуки жителі Саратова чули над містом.
Зауважимо, що до Енгельса, де розміщений російський аеродром, буквально 15 кілометрів по прямій.
Близько 10 дронів знищили на підступах до Києва
В КМВА повідомили, що Росія традиційно атакувала столицю дронами ударними БпЛА типу "Шахед".
За попередньою інформацією, ці баражуючі боєприпаси росіяни запустили з території Курської області, безпілотники пролетіли Сумську та Чернігівську області і заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків,
– мовиться у повідомленні.
Силами та засобами ППО було знищено близько десяти ворожих дронів на підступах до міста.
В Краматорську загинув радник Reuters з безпеки
Внаслідок російського удару по Краматорську 25 серпня загинув радник із безпеки агентства Reuters Раян Еванс.
Він був колишнім британським солдатом. Чоловік працював в агентстві Reuters із 2022 року і консультував журналістів із питань безпеки по всьому світу, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. На момент загибелі йому було 38 років.
Я не отримав жодних поганих сигналів від Трампа, – Зеленський про підтримку України
Володимир Зеленський зазначив, що за час повномасштабної війни він провів одну телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Я не отримав жодних сигналів від його команди, чи власне від нього, ми мали одну телефонну розмову. Я чув меседжі лише про те, що він буде підтримувати Україну, він прагне зупинити війну,
– наголосив глава держави.
За словами президента, Трамп прагне, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною.
Росіяни встановили понтонну переправу в Курській області
Міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області у селі Кариж став практично непридатним для проїзду важкої техніки після нових ударів ЗСУ.
На опублікованому знімку також можна побачити, що російські військові спорудили поряд із мостом тимчасову понтонну, а також човнову переправу. Понтонний міст на фото частково занурений у воду – можливо, він також уже встиг зазнати атаки.
Українські військові фактично знищили третій міст через Сейм / Фото "Радіо Свобода"