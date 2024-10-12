О главных событиях 5 октября, ситуации на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.
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Спикер Джонсон высказался о помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "потерял аппетит" к дальнейшему финансированию Украины и надеется, что это не потребуется.
Джонсон считает, что Дональд Трамп в случае переизбрания может "положить конец войне против Украины", тогда как избрание Камалы Харрис президентом является "отчаянным и опасным" сценарием.
Взрыв в Запорожье
В Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах предупреждали о пусках КАБов на город.
Дроны атаковали Россию
В Курской области в Курчатове прозвучали мощные взрывы в результате атаки БпЛА. Впрочем, там утверждают, что это якобы была "работа ПВО".
Кроме того, дроны также фиксировали и на Кубани. Их видели возле Славянска, что в Краснодарском крае.
Россия атаковала Сумы
Ночью Россия в очередной раз атаковала Сумы "Шахедами". Там работала ПВО.