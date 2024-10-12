06:31, 12 октября

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "потерял аппетит" к дальнейшему финансированию Украины и надеется, что это не потребуется.

Джонсон считает, что Дональд Трамп в случае переизбрания может "положить конец войне против Украины", тогда как избрание Камалы Харрис президентом является "отчаянным и опасным" сценарием.