Про головні події 5 жовтня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Спікер Джонсон висловився про допомогу Україні
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "втратив апетит" до подальшого фінансування України та сподівається, що це не буде потрібно.
Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі переобрання може "покласти край війні проти України", тоді як обрання Камали Гарріс президентом є "відчайдушним і небезпечним" сценарієм.
Вибух у Запоріжжі
У Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах попереджали про пуски КАБів на місто.
Дрони атакували Росію
В Курській області у Курчатові пролунали потужні вибухи внаслідок атаки БпЛА. Втім, там стверджують, що це буцімто була "робота ППО".
Окрім того, дрони також фіксували й на Кубані. Їх бачили біля Слов'янська, що у Краснодарському краї.
Росія атакувала Суми
Уночі Росія вкотре атакувала Суми "Шахедами". Там працювала ППО.