06:31, 12 жовтня

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що "втратив апетит" до подальшого фінансування України та сподівається, що це не буде потрібно.

Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі переобрання може "покласти край війні проти України", тоді як обрання Камали Гарріс президентом є "відчайдушним і небезпечним" сценарієм.