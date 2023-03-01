О ситуации на поле боя и дипломатическом фронте – читайте в материале 24 Канала.
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Со дня полномасштабного вторжения России в Украину прошел 371 день – украинцы продолжают героически сопротивляться врагу. Поддержка союзников нашей страны только растет, враг наоборот – деморализован.
О ситуации на поле боя и дипломатическом фронте – читайте в материале 24 Канала.
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