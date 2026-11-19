Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 18 ноября.

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Что происходит на фронте?

По данным источников аналитиков, украинские войска удерживают позиции к юго-западу от Глушкова в Курской области России. В то же время отмечается, что эти данные не указывают на возобновление украинской операции в регионе.

Кроме того, по имеющимся данным, украинские силы якобы захватили Новую Путь в Курской области, что находится менее чем в километре от международной границы.

ISW пока не может подтвердить эту информацию. Российские и украинские войска регулярно проводят ограниченные трансграничные операции по проникновению в этом участке российско-украинской границы– уточнили аналитики.

На севере Харьковской области российские войска продолжали наступать, но результатов не достигли. В то же время Институт со ссылкой на российский источник заявил о недавнем продвижении украинских военных в северо-западной части Вильчи, что к северо-востоку от Харькова.

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На Великобурлуцком направлении противник также наступал, хотя и не продвинулся.

В районе Купянска российская армия недавно провела операцию по инфильтрации, в то время как украинские защитники контратаковали к юго-востоку от города. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов в северной части Купянска после попытки проникновения со стороны России.

Украинские контратаки продолжались вблизи Куриловки, расположенной к юго-востоку от Купянска.

Изменения на фронте в Украине / Карты ISW

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На Лиманском направлении российские войска продолжали наступать к северо-востоку и юго-востоку от Лимана, а также в направлении самого города. Однако продвинуться вперед им не удалось.

По данным аналитиков, россияне действовали также к востоку от Славянска и к юго-востоку от Краматорска. О продвижении врага не сообщалось.

На Константиновском направлении оккупанты пытались проникнуть в пределы города и к западу от него. В то же время украинские силы нанесли удары по российским позициям в северной и центральной частях Константиновки, а также в центре Николайполя.

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Безуспешные наступления противника также продолжались вблизи Александровки, а также Гуляйполя. В свою очередь, украинские военные контратаковали к юго-востоку от Орехова.

На Херсонском направлении ни украинские, ни российские источники аналитиков не сообщали о наземной активности.

Напомним, NYT писала, что российский диктатор Владимир Путин не намерен вести серьезные мирные переговоры по Украине, несмотря на подготовку к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Согласно приведенным данным, глава Кремля планирует продолжать боевые действия, по крайней мере, до конца зимы и рассчитывает на дальнейшее наступление российских войск на восточных направлениях.