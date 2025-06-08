Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Как Запад может сломать стратегию Путина по войне

Эксперты отмечают, что любое усиление экономического давления на Россию, хотя и является положительным политическим шагом, но само по себе недостаточно, чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров или изменить собственную теорию победы в Украине.

Именно продолжение западной военной помощи Украине остается ключевым для оказания давления на Россию, которая могла бы заставить Путина пересмотреть свою теорию победы.

Теория победы Путина основывается на предположении, что российские военные смогут поддерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут обороняться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину,

– говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что стратегия Путина, очень вероятно, и в дальнейшем будет определять его решение отказаться от существенного взаимодействия с Соединенными Штатами и Украиной в мирных переговорах. В то же время достижение мира в Украине, приемлемого для интересов США, требует длительных потерь России на поле боя или значительного поражения страны-агрессора.

Эксперты отмечают, что Соединенные Штаты должны продолжать оснащать украинских солдат необходимой экипировкой и оружием, поскольку потери России на поле боя остаются ключевым фактором нынешних материальных, человеческих и экономических проблем России.

"Западная помощь, в частности системы вооружения, которые только Соединенные Штаты могут предоставить быстро и в достаточном количестве, позволит украинским военным лучше защищать свои позиции, замедлить продвижение России и нанести еще более серьезные потери российским военным", – отметили в ISW.

В институте отметили, что еще более высокие и еще более неустойчивые потери России на поле боя, особенно когда они непропорциональны с территориальными достижениями страны-агрессора, поставят под угрозу усилия Путина балансировать между расходами на армию и социально-экономическими потребностями, и одновременно сохранять поддержку внутри страны.